«الإعصار» يضرب بـ «الرقم القياسي»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

دخل حتا التاريخ من أوسع أبوابه، عندما حقق فوزه الأكبر في «المحترفين» خلال مشاركته الثانية، على حساب الظفرة 5-2، في مباراة أمس الأول والتي حفلت بالإثارة، وشهدت تفوق السوري نزار محروس على مواطنه محمد قويض، في أول مواجهة بينهما بالدوري.

وضرب «الإعصار» دفاعات الظفرة مبكراً، وتحديداً في الدقائق الخمس الأولى، وخلال سيناريو غير متوقع ومفاجئ، ونجح ماهر جاسم وروزا في التقدم بهدفين للضيوف في الدقيقتين 3 و5، مما وضع الظفرة في موقف حرج على أرضه وبين جماهيره، ومالت الكفة لمصلحة حتا الذي نجح في إضافة 3 أهداف أخرى، تخللهما تسجيل الظفرة لهدفيه.

شهدت المباراة تحطيم رقمين بالنسخة الحالية للبطولة، فالأهداف الستة التي أحرزها الفريقان على مدار الشوط الأول تعتبر أعلى نتيجة في البطولة خلال أول 45 دقيقة حتى الآن، في حين أن المباراة عموماً سجلت أعلى محصلة تهديفية «7 أهداف»!

وبهذه النتيجة يكون الظفرة تلقى الخسارة الرابعة في البطولة التي تذوق فيها طعم الفوز مرة واحدة فقط، قبل 65 يوماً، وعلى حساب الشارقة في الجولة الثانية، كما تعتبر الخسارة الأقسى للظفرة هذا الموسم، ورفع حتا رصيده إلى 7 نقاط، متساوياً مع الظفرة، علماً أن الفوز هو الثاني لحتا بعد الأول على حساب الشارقة في الجولة الرابعة.