«فخر أبوظبي» يتألق بـ «نجومية خلفان»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خطف خلفان مبارك نجم الجزيرة الصاعد والعائد من الإصابة، نجومية مباراة فريقه مع الإمارات مساء أمس، بالمستوى الرفيع الذي قدمه على مدار اللقاء الذي جاء متواضعاً في شوطه الأول، وحافلاً بالمتعة في الشوط الثاني، بعد أن كسر خالد عمبر لاعب «الصقور» الحاجز بهدف أكثر من رائع، لم يجعله خلفان مبارك بالذات أن يهنأ به أو فريقه، رغم تعرضه للعرقلة أو الأخطاء التكتيكية من المنافس 11 مرة، ونجح في العودة بـ «فخر أبوظبي» إلى اللقاء، بعد عرضية من راشيدوف، استثمرها خلفان برأسه في المرمى، ليعيد فريقه إلى اللقاء، بعد 6 دقائق فقط من هدف عمبر، وأهدى زميله العطاس كرة على «طبق من ذهب»، تمكن من التسجيل منها من أول لمسة، لتحسم المباراة لمصلحة الجزيرة الذي عزز تقدمه عن طريق هدافه على مبخوت الذي أحرز ثاني أهداف الجزيرة.

ويعد خلفان من الأوراق الرابحة بشكل خاص في المباريات التي يعتمد فيها المنافس على الأسلوب الدفاعي، حيث نجح من قبل في أن يفتتح التسجيل لفريقه أمام الظفرة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 2، ثم عاد من جديد، وافتتح التسجيل للجزيرة في مباراة حتا التي فاز بها «فخر أبوظبي» 3 -2، قبل أن يعود من جديد، ويعيد السيناريو نفسه أمس، لكنه هذه المرة لم يكتف بالتسجيل أو حتى الصناعة فقط، بل استحق عن جدارة أن يكون رجل اللقاء بلا منازع والحسنة الوحيدة في فريقه خلال الشوط الثاني، وحافظ على ذات الروح والأداء العالي حتى صافرة النهاية.

والهدف الذي أحرزه العطاس العاشر له خلال 58 مباراة دافع فيها عن ألوان الجزيرة منذ تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2012 - 2013.

وبهذه النتيجة يكون الجزيرة استعاد نغمة الانتصارات التي توقفت على مدار جولتين بالتعادل مع شباب الأهلي دبي والعين، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة، فيما يحتل «الصقور» المركز الأخير، وله 4 نقاط فقط.