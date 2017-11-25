موريس.. 40 عاماً مع «صاحبة الجلالة» في عالم «السرعة»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الصحفي المخضرم موريس هاميلتون خلال مسيرته المهنية الطويلة التي بدأت منذ 40 عاماً الكثير من الأحداث المميزة في عالم سباقات الفورمولا- 1 في مختلف أنحاء العالم، وكان موريس يغطي أخبار السباقات للصحافة البريطانية، بما في ذلك المنافسة الأسطورية بين نيكي لاودا وجيمس هانت، والصراع المحتدم بين إيرتون سينا وألان بروست، والإعلان عن قوانين السلامة الجديدة والمنافسة الحالية بين مرسيدس وفيراري، وتابع الكثير من السباقات في مختلف الحلبات المشهورة القديمة والحديثة على حد سواء.

وأكد موريس أن حلبة ياس تعتبر واحدة من أفضل الحلبات المفضلة بالنسبة إليه بعد أن زار جميع حلبات السباق الشهيرة في العالم. وأضاف: «أنا معجب بحلبة ياس منذ انطلاقتها، وكان انطباعي الأول عنها رائعاً لأنها منظمة بشكل جيد وتتميز بأجوائها الخيالية، ووفرت هذه الحلبة تجربة فريدة ومريحة لجميع المشاركين، وشعرت الفرق المشاركة بترحاب كبير فيها، ورغم أن سباق أبوظبي انطلق في 2009، فإنه نجح بشكل باهر في إثبات مكانته المهمة على قائمة الفعاليات المهمة ضمن روزنامة السباقات، وقد نجحت ياس في ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الشهيرة».

وتابع: «شهد موسم عام 2010 نهاية مثيرة للغاية للفوز باللقب العالمي بعد منافسة قوية بين أربعة متسابقين، وأعتقد أن اللفات الأخيرة في سباق العام الماضي كانت لحظات حماسية لا تُنسى أبداً، حيث كانت المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة بين هاميلتون وروزبرج في نهاية معركة دامت خلال 21 سباقاً في جميع أنحاء العالم، لقد كان الضغط كبيراً وأحببت الأجواء السائدة آنذاك».

وأوضح: «تنقسم روزنامة بطولة العالم بين الحلبات الكلاسيكية مثل مونزا وموناكو وسيلفرستون والحلبات الجديدة التي تتميز بأسلوبها المعاصر والحديث مثل ياس، ونجحت أبوظبي بالتربع على مركز الصدارة بفضل حسن التنظيم والضيافة والمرافق المتطورة منذ البداية، بالإضافة إلى الأجواء الجماهيرية الرائعة، ما يجعل منها المكان المثالي لإنهاء الموسم».

وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت الكثير من التغيرات بالنسبة لحلبات السباق والسائقين والفرق، وقال الصحفي المخضرم الذي عمل في مجال تغطية سباقات السيارات لصحيفة ذي أوبسيرفر البريطانية لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى التعليق على مجريات سباقات الفورمولا ون في راديو بي بي سي فايف لايف، أن دور الإعلام في هذه الرياضة يخضع أيضاً لتحولات خاصة.

وأضاف: «لقد تغيرت أساليب التغطية الإعلامية بشكل كبير منذ أن بدأت العمل في هذا المجال منذ وقت طويل، حيث ساهم ظهور أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة بتغيير وتسهيل منهجية العمل تماماً، ومن ناحية أخرى، تساهم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني في زيادة أعباء العمل على نطاق واسع، حيث إن الأخبار ترد على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مع الكثير من المنافسة في سوق وسائل الإعلام».

وتابع: «هناك جانب واحد لم يتغير، وهو إذا كنت تعمل بجد بما فيه الكفاية، سواء كنت مراسلاً لصحيفة أو لموقع إلكتروني، فسوف تصل إلى غايتك إذا كنت تسعى وراءها حقاً، ويجب عليك ألا تيأس أبداً لأن القيام بشيء تحبه لا يشبه العمل الروتيني».