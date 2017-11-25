موريس.. 40 عاماً مع «صاحبة الجلالة» في عالم «السرعة»

أبوظبي (الاتحاد)
شهد الصحفي المخضرم موريس هاميلتون خلال مسيرته المهنية الطويلة التي بدأت منذ 40 عاماً الكثير من الأحداث المميزة في عالم سباقات الفورمولا- 1 في مختلف أنحاء العالم، وكان موريس يغطي أخبار السباقات للصحافة البريطانية، بما في ذلك المنافسة الأسطورية بين نيكي لاودا وجيمس هانت، والصراع المحتدم بين إيرتون سينا وألان بروست، والإعلان عن قوانين السلامة الجديدة والمنافسة الحالية بين مرسيدس وفيراري، وتابع الكثير من السباقات في مختلف الحلبات المشهورة القديمة والحديثة على حد سواء.
وأكد موريس أن حلبة ياس تعتبر واحدة من أفضل الحلبات المفضلة بالنسبة إليه بعد أن زار جميع حلبات السباق الشهيرة في العالم. وأضاف: «أنا معجب بحلبة ياس منذ انطلاقتها، وكان انطباعي الأول عنها رائعاً لأنها منظمة بشكل جيد وتتميز بأجوائها الخيالية، ووفرت هذه الحلبة تجربة فريدة ومريحة لجميع المشاركين، وشعرت الفرق المشاركة بترحاب كبير فيها، ورغم أن سباق أبوظبي انطلق في 2009، فإنه نجح بشكل باهر في إثبات مكانته المهمة على قائمة الفعاليات المهمة ضمن روزنامة السباقات، وقد نجحت ياس في ترسيخ مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الشهيرة».
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وأوضح: «تنقسم روزنامة بطولة العالم بين الحلبات الكلاسيكية مثل مونزا وموناكو وسيلفرستون والحلبات الجديدة التي تتميز بأسلوبها المعاصر والحديث مثل ياس، ونجحت أبوظبي بالتربع على مركز الصدارة بفضل حسن التنظيم والضيافة والمرافق المتطورة منذ البداية، بالإضافة إلى الأجواء الجماهيرية الرائعة، ما يجعل منها المكان المثالي لإنهاء الموسم».
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وأضاف: «لقد تغيرت أساليب التغطية الإعلامية بشكل كبير منذ أن بدأت العمل في هذا المجال منذ وقت طويل، حيث ساهم ظهور أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة بتغيير وتسهيل منهجية العمل تماماً، ومن ناحية أخرى، تساهم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني في زيادة أعباء العمل على نطاق واسع، حيث إن الأخبار ترد على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع مع الكثير من المنافسة في سوق وسائل الإعلام».
وتابع: «هناك جانب واحد لم يتغير، وهو إذا كنت تعمل بجد بما فيه الكفاية، سواء كنت مراسلاً لصحيفة أو لموقع إلكتروني، فسوف تصل إلى غايتك إذا كنت تسعى وراءها حقاً، ويجب عليك ألا تيأس أبداً لأن القيام بشيء تحبه لا يشبه العمل الروتيني».