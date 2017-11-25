القرية تحتفي بالزوار عبر تراث أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
تقدم القرية التراثية في حلبة ياس مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا-1 لعام 2017 التي تناسب جميع الأعمار والأذواق كما تمنح الفعاليات الفرصة للراغبين بالابتعاد عن صخب محركات سيارات الفورمولا-1 والاستمتاع بأوقاتهم في مناطق الواحات.
وتضّم القرية التراثية 4 أجنحة رئيسة وشمالية وجنوبية وغربية تثري خلالها عدداً من الجهات الحكومية بمشاركتها في إحياء الأنشطة التراثية بما يعكس قوة الشراكة بين هذه الجهات وسعيها للتميز والرقي بمستوى خدماتها من باب المسؤولية المجتمعية.
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وتصحب أجواء القرية التراثية زوار حلبة مرسى ياس بتجربة تحاكي حياة الآباء والأجداد في الماضي عبر العديد الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتراث والعادات والتقاليد التي يتسم بها شعب دولة الإمارات.
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وأضاف: فن الخط العربي لا يتوقف عند حدود الموهبة وحدها بل لا بد وأن تدعمها الدراسة والخبرة ليصل الخطاط إلى أعلى المراكز عليه أن يتحلى بالموهبة ويتسلح بالركائز والمبادئ الأساسية من خلال الدراسة والخط العربي كامن في الذات كالأصالة لكونه أبجدية الحروف وباباً من أبواب الأداء والإبداع.