شانيل تكشف عن زي فتيات الحلبة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران عن الزي الجديد لفتيات حلبة السباق للمصمم النيبالي المقيم في نيويورك، برابال جورونج، وقال المصمم خلال حفل خاص أقيم بمناسبة إطلاق الزي الجديد في نادي بادوك في حلبة مرسى ياس: نحن سعداء للغاية بتصميم هذا الزي مع الاتحاد للطيران، لا شك أن خوض الاتحاد للطيران غمار صناعة الأزياء، هي حقا كسر مبتكر للتقاليد، وبدورنا، أردنا تحدي السائد حول الأزياء التقليدية لفتيات حلبة السباق، ومن خلال التعاون الوثيق تمكنا وبكل فخر من ابتكار بزة بأكتاف عريضة يتخللها تصميمنا الهندسي المميز- وهي حركة غير اعتيادية إلى حد ما، لكنها تبقى أنثوية وقوية.

واختيرت العارضة شانيل إيمان من شركة آي إم جي للكشف عن الزي الجديد من خلال ارتدائها للبزة السوداء في فيديو يوميات عارضة أزياء تم تصويره في الحلبة مع معرض للصور التقطت لها أمام طائرة إيرباص A380 تحمل شعار سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1. وتعكس الصور القوة والتحكّم والرّقي- وهي الركائز التي تتوافق مع رؤية برابال جورونج والاتحاد للطيران للزي الجديد، ويعّبر السّحاب بأسنانه الذهبية وقبضته الشائكة عن توقيع برابال «الأنثوي مع لذعة» في تصميم الأزياء. وقال باتريك بيرس، نائب الرئيس لشؤون الشراكات والتسويق في الاتحاد للطيران: تأتي هذه الشراكة لتصميم زي فتيات حلبة السباق في إطار التزامنا المستمر تجاه عالم الأزياء الذي أصبحت الاتحاد للطيران جزءاً أساسياً منه، كان العمل مع برابال رائعاً، فهو ليس خياراً مناسبًا للشركة فحسب بل ولتصميم الزي الجديد لواحدة من أكبر الفعاليات في المنطقة، إننا محظوظون بوجوده معنا. وأطلقت الاتحاد للطيران برنامج «من المدرج إلى منصة العرض» وهو برنامج سفر خاص صُمّم لعالم الأزياء العالمي، ويشمل المحررين والمصممين والعارضين والمصورين ومنسقي الأزياء وطلاب مدارس الأزياء والمدّونين وكبار الشخصيات في صناعة الأزياء، إضافة إلى محّبي الأزياء من مختلف أنحاء العالم.

وسيتم تشجيع زوار سباق الفورمولا-1 للانضمام إلى البرنامج والاستمتاع بالمزايا المقدمة مثل إمكانية دخول صالات الانتظار وأولوية إتمام إجراءات السفر والصعود للطائرة.