«أسرع لفة» تحدد أول المنطلقين على «ياس»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫ينتظر عشاق الفورمولا-1 الظهور الثالث لسائقي بطولة لعالم اليوم على حلبة مرسى ياس، عندما يعلن المنظمون عن انطلاق التجارب الرسمية للجولة الأخيرة والحاسمة للقب العالمي، ‫وكلما اقترب الوقت ازدادت السخونة على حلبة ياس فلم يتبق إلا 24 ساعة فقط على انطلاق السباق الرئيس الذي ينتظره الجميع لمعرفة بطل الجولة الختامية، بعد حسم اللقب العالمي.

ويمني الجميع النفس بمزيد من الإثارة على المضمار بسبب زوال الضغوط وعدم وجود أية أهداف لدى السائقين غير تحقيق الفوز، الأمر الذي يبشر بالعديد من المفاجآت.‬‬‬

وإذا كان السائقون قد ظهروا يوم أمس، مرتين لتجربة السيارات، بشكل غير رسمي، من أجل التعرف على الاستعدادات الأخيرة للسباق، فإن ظهور اليوم مختلف تماما، حيث إنه الأقوى في التجارب الرسمية التي سوف تحدد مراكز المنطلقين في السباق الرئيس الذي سوف يقام غداً على الحلبة نفسها.‬‬‬

وتشهد الفعاليات اليوم تجربتين، الأولى هي الثالثة في التجارب غير الرسمية وتقام في الواحدة ظهرا، والثانية هي التجارب الرسمية، وتنطلق في موعد السباق الرئيس نفسه أي في الخامسة مساء.‬‬‬