  • السبت 06 ربيع الأول 1439هـ - 25 نوفمبر 2017م

التجارب الرسمية تحبس الأنفاس

«أسرع لفة» تحدد أول المنطلقين على «ياس»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫ينتظر عشاق الفورمولا-1 الظهور الثالث لسائقي بطولة لعالم اليوم على حلبة مرسى ياس، عندما يعلن المنظمون عن انطلاق التجارب الرسمية للجولة الأخيرة والحاسمة للقب العالمي، ‫وكلما اقترب الوقت ازدادت السخونة على حلبة ياس فلم يتبق إلا 24 ساعة فقط على انطلاق السباق الرئيس الذي ينتظره الجميع لمعرفة بطل الجولة الختامية، بعد حسم اللقب العالمي.

ويمني الجميع النفس بمزيد من الإثارة على المضمار بسبب زوال الضغوط وعدم وجود أية أهداف لدى السائقين غير تحقيق الفوز، الأمر الذي يبشر بالعديد من المفاجآت.‬‬‬

وإذا كان السائقون قد ظهروا يوم أمس، مرتين لتجربة السيارات، بشكل غير رسمي، من أجل التعرف على الاستعدادات الأخيرة للسباق، فإن ظهور اليوم مختلف تماما، حيث إنه الأقوى في التجارب الرسمية التي سوف تحدد مراكز المنطلقين في السباق الرئيس الذي سوف يقام غداً على الحلبة نفسها.‬‬‬

وتشهد الفعاليات اليوم تجربتين، الأولى هي الثالثة في التجارب غير الرسمية وتقام في الواحدة ظهرا، والثانية هي التجارب الرسمية، وتنطلق في موعد السباق الرئيس نفسه أي في الخامسة مساء.‬‬‬

وقد أعد السائقون العدة لخوض أهم تجربة رسمية هذا الموسم، حيث إنها الأخيرة التي سوف تساهم كثيرا في رسم ملامح بطل الجولة الختامية للموسم، فمراكز الانطلاق في السباق الرئيس تساعد البعض على التواجد في المقدمة منذ انطلاقة السباق وحتى نهايته، وسوف يحصل السائق الفائز بالسباق التأهيلي الرسمي على كأس خاص في التقليد الجديد للاتحاد الدولي منذ ثلاثة أعوام.‬‬‬ ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 