سلطان بن سحيم: عائلة تميم أضاعت تاريخ قطر



تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017 (مواقع إخبارية) هاجم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، نظام تميم بن حمد، واتهمه بإضاعة «ما بناه الآباء والأجداد من تاريخ تليد على مر السنين الماضية». وقال بن سحيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «والله إنا لنخجل نحن أبناء قطر حينما تذكر قطر بسوء»، مضيفاً: «تاريخ حافل ومجد تليد نسفه وأضاعه تنظيم الحمدين، كان أجدادنا رحمهم الله، محل تقدير وثقة لدى جميع الدول، فما طلبوا أو شفعوا في شيء إلا ونالوه، متسائلاً في تغريداته متى يعود ذاك المجد يا قطر». وأضاف: «يريدون أن ينتقموا ويتشفوا من جميع القبائل التي لم يسكت مشايخها عن ظلم وخطر تنظيم الحمدين، ألم يظلموا أباهم؛ فكيف بأفراد الشعب؟»، موجهاً نصيحة لمن هم في الداخل القطري: «قفوا وساندوا دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني؛ فهي الطريق الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة».