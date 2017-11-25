خبراء سعوديون لـ «الاتحاد»: قائمة الإرهاب الثالثة تضيق الخناق على قطر

عمار يوسف (الرياض)

أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون، على أن إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إضافة كيانين، هما المجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و11 فرداً على قوائم الإرهاب المحظورة لديها هو دليل على عزم هذه الدول ومضيها في تطهير المنطقة العربية من كل عوامل ومحفزات الإرهاب والفكر الإرهابي، الذي تغذية وترعاه كل من قطر وإيران. وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الكيانين يمثلان منصتين لتمرير الأموال إلى الجماعات والعناصر الإرهابية، كما توفران الدعم الأيديولوجي، من خلال الفتاوي التكفيرية لتبرير القتل وسفك الدماء والخروج على الحكومات والعمل على إسقاطها، فضلاً عن استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة.

وأوضحوا أن إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية) جاء عشية صدور بيان عن دول التحالف يعلن أن النظام القطري ما زال يمول الإرهاب، وأنه لم يغير سلوكه، مؤكدين أن القائمة المعلنة، والتي تعد الثالثة من نوعها مرتبطة مكانياً ولوجستياً بدولة قطر، ما يزيد عليها الخناق إقليمياً ودولياً بسبب رعايتها للإرهاب. وقال د. سعيد بن علي الغامدي الخبير الاستراتيجي إن الكشف عن القائمة الجديدة من الكيانات والأفراد المصنفين لدى دول الرباعية يبعث برسالة إلى واشنطن بأن النظام القطري قد خرق الاتفاق الذي وقعه مع الولايات المتحدة الأميركية، والذي يهدف إلى الرقابة على الأنظمة المالية القطرية للتأكد من سلامة توجيه الأموال كان مجرد خدعة قطرية لواشنطن، وأن الدوحة لا زالت تواصل تمويلها للإرهاب.

وأضاف أن القائمة الجديدة تتصل بشكل مباشر بكل من المؤسسات القطرية وجماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية وجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن القائمة الجديدة جاءت بعد ثلاثة أشهر من إصدار القائمة المشتركة الثانية لأسماء كيانات وأفراد تم ضمها إلى قوائم الإرهاب المحظورة في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأوضح الغامدي أن ما يترتب على الإدراج ضمن القوائم الإرهابية هو حظر تمويل الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره، فضلاً عن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغائه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد. وقال إن إصدار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقائمتها الإرهابية الثالثة جاء في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين.

ومن جهته شدد د. عبد المعين بن فهد القحطاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة على أن الأجهزة المعنية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تعكف على تفحص نشاط كل مؤسسة، سواء كانت دينية أو خيرية أو ثقافية أو تعليمية، أو غيرها للوقوف على حقيقة ما الذي تفعله بالضبط، وإلى أين تسير وماذا تقول للمنتفعين والمواطنين البسطاء الذين يظنون الخير في كل من يقدم لهم مساعدة بينما وراء هذه المساعدات ما وراءها من جرهم إلى مصيدة الإرهاب وجعلهم جنوداً للفكر الإرهابي.