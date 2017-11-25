«التحالف» يدمر تعزيزات الانقلابيين في نهم وحرض وميدي

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصل الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، تقدمه الميداني في معاركه ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها في بلدة نهم شمال شرق صنعاء. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية من طرفي الاحتراب، بشن قوات الجيش الوطني هجوماً على مواقع للميليشيات في مرتفعات جبلية بمنطقة يام شمال غرب نهم التي تبعد 40 كيلومتراً عن عاصمة البلاد.

وذكرت أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المتمردين الحوثيين والقوات المتحالفة معهم خلال المواجهات الميدانية مع قوات الجيش وغارات التحالف العربي التي استهدفت مواقع متفرقة للانقلابيين في نهم البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وقصفت مقاتلات التحالف أهدافاً للميليشيات في منطقتي مسورة وعيال محمد، واستهدفت في المساء تعزيزات عسكرية للحوثيين في نقيل بن غيلان جنوب غرب نهم قادمة من صنعاء.

وزعم المتمردون الحوثيون أنهم تصدوا لهجوم القوات الحكومية في جبال يام، لكنهم أقروا بمقتل قيادي بارز خلال الاشتباكات الأخيرة في نهم، وأعلنت وكالة سبأ الإخبارية التي يديرها الحوثيون في صنعاء، مقتل النقيب إسماعيل عبد الجبار الشامي أحد أفراد الحماية الخاصة برئيس المجلس الانقلابي، صالح الصماد، خلال المعارك.