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السائق البريطاني يفتح قلبه لـ «الاتحاد»

هاميلتون: أرسنال يحتاج المال وحزين على وضعه الحالي
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تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

أصبح البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس واحداً من أساطير الفورمولا-1، وذلك بعد أن دخل عالم الكبار قبل نهاية الموسم الحالي بجولتين عندما توج بطلاً للعالم في جولة المكسيك ليحصد اللقب العالمي الرابع في مسيرته، ويتساوى مع الألماني سبستيان فيتل سائق فيراري الحالي الذي توج بلقب العالم 4 مرات مع ريد بل فريقه السابق.

هاميلتون تفوق على الجميع، وقدم موسماً ولا أروع، وكان واثقاً تماماً من الفوز باللقب في ظل امتلاكه سيارة هي الأفضل بين سيارات البطولة، وكذلك فريقاً فنياً يعد الأفضل والأكثر بين الفرق المشاركة، حيث يمتلك فريقاً على الأرض، وآخر خارج الحدود في العاصمة البريطانية لندن لتحليل كل كبيرة وصغيرة.

يعد صاحب الـ32 عاماً واحداً من الشخصيات صاحبة الحضور الكبير في عالم الإعلام، وكذلك عالم وسائل التواصل الاجتماعي، لكونه متحدثاً لبقاً وممثل الإنجليز في عالم السرعة.

«الاتحاد» حرصت على الحديث مع بطل العالم الذي فتح قلبه، وتحدث عن أسباب اعتلائه القمة، كما أنه عرج خارج مضمار السرعة وتحدث عن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، وعن الفريق الذي يعشقه في الدوري الإنجليزي.

وبدأ هاميلتون حديثه بعيداً عن عالم الفورمولا-1 متناولاً كرة القدم، وتحديداً عن فريقه المفضل أرسنال الإنجليزي الذي لعب ضمن صفوفه في الصغر، وقال: «ما يحدث في أرسنال أمر محزن للغاية، والواقع يشير إلى أن الفريق يحتاج إلى المال الكثير من أجل الإنفاق والتعاقد مع صفقات مميزة تخرجه من الوضع السيئ». ... المزيد
     
 

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