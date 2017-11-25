ديفو يغيب عن مواجهة سوانزي

لندن (رويترز)
قال إيدي هاو مدرب بورنموث، إن مهاجمه جيرمين ديفو، سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة سوانزي سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي، لعدم تعافيه من إصابة في الساق.
ويعني غياب ديفو إمكانية مشاركة بينيك أفوبي إلى جوار زميله المتألق كالوم ويلسون في الهجوم.
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وقال هاو: بينيك أفوبي واصل التدريبات هذا الأسبوع وباتت حالته جيدة. هذه خطوة جيدة حقاً للجميع لمساعدته على العودة.
وبدأ سوانزي الموسم الحالي بشكل سيئ، ويحتل المركز قبل الأخير، لكن هاو ساند بول كليمنت مدرب الفريق الويلزي في مساعيه لقيادة سوانزي إلى بر الأمان. وعانى بورنموث أيضا خلال الموسم الحالي، لكنه ابتعد عن منطقة الهبوط باحتلاله المركز 13، بفضل فوزه على نيوكاسل يونايتد وهدرسفيلد تاون.