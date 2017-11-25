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اليوفي في نزهة كروتوني.. ونابولي يتحدى أودينيزي
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تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

روما (د ب أ)

ستكون مهمة ماسيمو أودو، المدرب الجديد لفريق أودينيزي، شاقة للغاية في بداية مسيرته مع الفريق، حيث يستضيف نابولي، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، غداً في المرحلة الـ 14 للمسابقة.

وسيغادر نابولي صوب مدينة أوديني «معقل فريق أودينيزي»، الواقعة في شمال شرق البلاد، بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق أفضل انطلاقة في مسيرته بالبطولة، بتحقيقه 11 انتصاراً وتعادلين خلال أول 13 مباراة له بالمسابقة.

في المقابل، يحتل أودينيزي، الذي بدأ الموسم تحت قيادة المدرب لويجي ديلنيري، المركز الـ 14 في ترتيب البطولة، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وقال أودو: عندما يكون هناك مدرب جديد فإن هذا يشكل حافزاً إضافياً للاعبين الذين حصلوا على فرص ضئيلة للمشاركة، فيما سيكون هناك دافع أيضاً للاعبين المشاركين بانتظام من أجل الحفاظ على تواجدهم في القائمة الأساسية للمباريات.

وسيكون الاحتفاظ بالتركيز ومواصلة النتائج والعروض الرائعة هو الهدف الأساسي لنابولي، الذي مازال متمسكاً بآماله الضئيلة في الصعود إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير 3 /‏‏ صفر على ضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني في مباراته الأخيرة بالمسابقة القارية يوم الثلاثاء الماضي. ... المزيد
     
 

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