جيجز وسكولز يقودان مساعي فيتنام لـ «مونديال 2030»

لندن (رويترز)

دشن أسطورتا مانشستر يونايتد رايان جيجز وبول سكولز، خطط فيتنام للتأهل لكأس العالم 2030، من خلال تشكيل جيل جديد من اللاعبين.

وانضم اللاعبان، اللذان خاضا سوياً قرابة 1500 مباراة مع يونايتد خلال حوالي 30 عاما، إلى أكاديمية افتتحت بهدف المساعدة في تجهيز تشكيلة قادرة على بلوغ النهائيات في المستقبل.

وقالت وكالة ريدسترايك للتسويق الرياضي المشرفة على المشروع في بيان: جيجز سيتولى منصب مدير الكرة لمدة عامين ضمن الاتفاق، وسيكون مسؤولاً عن تدريب اللاعبين والمدربين المحليين.

وسيشغل سكولز «499 مباراة» مع فريقه، منصب مستشار الأكاديمية.

وفاز جيجز بالدوري الانجليزي الممتاز 13 مرة وخاض 963 مباراة مع يونايتد، قبل تدريب الفريق لمدة أربع مباريات بعد إقالة ديفيد مويز في 2014.

وقال الويلزي، الذي عمل مساعدا للمدرب لويس فان جال في يونايتد، في أكتوبر الماضي، إنه مهتم بتولي المنصب الشاغر في تدريب إيفرتون. ولم يعلن النادي حتى الآن عن بديل لرونالد كومان.

وتحتل فيتنام المركز 121 حالياً في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» للمنتخبات.