لقب «الكونفيدرالية» بين سوبر سبورت ومازيمبي

جوهانسبرج (أ ف ب)

يخوض سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بآمال كبيرة إياب الدور النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي الديمقراطي حامل اللقب في تشواني.

وتنبع هذه الآمال أولاً من أن ملعبه لوكاس ماستربيسز موريبي ستاديوم سيكون مسرحاً للمباراة، وثانياً من خسارته بصعوبة ذهاباً في لوبومباشي 1-2، بعد أن كان قريباً من الخروج متعادلًا، وثالثاً لأنه يسعى ليكون أول فريق من جنوب أفريقيا يحرز لقب المسابقة، والظفر بجائزة الـ 1.25 مليون دولار التي تمنح للبطل.

لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة إلى المدرب جايفن هانت ورجاله الساعين إلى باكورة ألقابهم في أول نهائي، لا سيما أن مازيمبي الأعرق على الصعيد القاري، يتطلع إلى الاحتفاظ باللقب وهذا الأمر بحد ذاته مهم جداً، فضلاً عن أنه يسعى إلى إضافة الكأس الـ 11 إلى خزائنه في مختلف المسابقات الأفريقية.

وتوج مازيمبي بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات «أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015»، وحل وصيفاً عامي 1969 و1970، واحرز لقب كأس الكؤوس الأفريقية عام 1980، والكأس السوبر الأفريقية 3 مرات «أعوام 2010 و2011 و2016»، فضلاً عن كأس الاتحاد العام الماضي على حساب مولودية بجاية الجزائري بتعادله معه ذهاباً 1-1 في البليدة، وفوزه عليه إياباً 4-1.