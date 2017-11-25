هيتزفيلد يستبعد العودة لدورتموند

برلين (د ب أ)

استبعد المدرب المعتزل أوتمار هيتزفيلد عودته لتولي تدريب فريق بروسيا دورتموند الألماني، وذلك رداً على ما رددته وسائل إعلام حول أن النادي ربما يطلب خدماته كحل مؤقت.

ويعاني دورتموند تحت قيادة المدير الفني الهولندي بيتر بواش الذي يواجه ضغوط كبيرة قبل مباراة الديربي المقررة أمام شالكه اليوم، ضمن منافسات الدوري الألماني «بوندسليجا»، حيث تراجعت نتائج دورتموند في الفترة الأخيرة ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال آخر 9 مباريات له في كل المسابقات.

أما بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليجا، فقد استعاد توازنه وحقق انطلاقة قوية جديدة، مع عودة مدربه السابق المخضرم يوب هاينكس من الاعتزال، لتولي مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واستبعد هيتزفيلد 68 عاماً، الذي يصغر هاينكس بـ 4 أعوام وقاد دورتموند للقب الدوري في 1995 و1996 ودوري الأبطال في العام التالي، عودته إلى التدريب من جديد.

وقال هيتزفيلد في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: قراري لا يزال قائماً، لن أعود إلى العمل التدريبي.

وأضاف هيتزفيلد، الذي قضى فترتين ناجحتين أيضاً في تدريب بايرن وقاد الفريق للفوز بدوري الأبطال، وكذلك خمسة ألقاب في البوندسليجا، أنه يفكر في حالته الصحية وفي عائلته.

وتابع :أعيش بشكل جيد، وبالتأكيد لم أعد أريد أو أحتاج تلك الضغوط مجدداً.

وقال هيتزفيلد إن فريق دورتموند تحت قيادة بيتر بواش: لا يزال جيداً للغاية، ويمكنه تحقيق انطلاقة جديدة قوية إذا نجح في الفوز على شالكة.