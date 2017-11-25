كاكا مديراً رياضياً لميلان

ميلانو (أ ف ب)

يدرس لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاكا العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي بعد اعتزاله، بحسب ما ذكر على هامش تأهل الفريق الإيطالي إلى الدور الثاني في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأمضى أفضل لاعب في العالم 2007 يومه في مقر النادي اللومباردي واجتمع بمالكيه الصينيين الجدد، الذين اشتروا النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني.

وعن العرض الذي قدمه له المدير الإداري في ميلان ماركو فاسوني لشغل منصب المدير الرياضي، قال كاكا: يجب أن أعرف وضعي الشخصي أولاً، منحت نفسي بضعة أشهر لأقرر ما أريد القيام به. لم أرغب باتخاذ قرار قبل نهاية الموسم، وأريد التوصل إلى ذلك بهدوء ذهني. وقتذاك، إذا قررت الاعتزال، سأفكر في مستقبلي الذي أفضله مع الميلان.

وأردف اللاعب البالغ 35 عاماً، الذي أنهى مشواره مع أورلاندو سيتي الأميركي: بالطبع ميلان إمكانية، خصوصاً أن الأبواب مفتوحة الآن أمامي. علاقتي مع النادي ممتازة. شعوري لا يوصف للحضور إلى ميلان هذه الأيام.

وأحرز كاكا مع ميلان لقب الدوري في 2004 ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2007 في سبعة مواسم أمضاها معه، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني حيث توج بلقب الدوري مرة واحدة.

وتابع اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2002: «أحب أن أكون في هذه المدينة، حيث أستعيد ذكريات حياتي ومسيرتي. يصعب شرح ذلك».