كاكا مديراً رياضياً لميلان

ميلانو (أ ف ب)
يدرس لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كاكا العودة إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي بعد اعتزاله، بحسب ما ذكر على هامش تأهل الفريق الإيطالي إلى الدور الثاني في مسابقة الدوري الأوروبي.
وأمضى أفضل لاعب في العالم 2007 يومه في مقر النادي اللومباردي واجتمع بمالكيه الصينيين الجدد، الذين اشتروا النادي من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني.
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وأردف اللاعب البالغ 35 عاماً، الذي أنهى مشواره مع أورلاندو سيتي الأميركي: بالطبع ميلان إمكانية، خصوصاً أن الأبواب مفتوحة الآن أمامي. علاقتي مع النادي ممتازة. شعوري لا يوصف للحضور إلى ميلان هذه الأيام.
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وتابع اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2002: «أحب أن أكون في هذه المدينة، حيث أستعيد ذكريات حياتي ومسيرتي. يصعب شرح ذلك».