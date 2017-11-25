السيتي.. «أخطبوط» بثماني أذرُع

عمرو عبيد (القاهرة)

يُعَد فريق مانشستر سيتي إحدى القوى الكبرى في الكرة الإنجليزية، خلال العقد الأخير بعد الفوز بلقب البريميرليج مرتين، وكذلك احتلال المركز الثاني مرتين في آخر 6 مواسم، ورغم هذا النجاح الذي حققه البلومون تحت قيادة وفكر تدريبي مختلف ومتنوع، فإن ما فعله بيب جوارديولا مع الفريق في الموسم الحالي يثير الإعجاب، فبعد الخروج من الموسم الماضي صفر اليدين، يبدو سيتي بيب قريباً من حصد كل البطولات الممكنة في العام الجاري، ونشرت صحيفة «تيليجراف» البريطانية تقريراً تحليلياً مفصلاً لفهم ودراسة كل ما أحدثه جوارديولا، من تغيير جذري في شكل وأداء ونتائج السيتي في موسمه الثاني، في نقاط رأت الجريدة أنها حولت فريق قلعة السماوي إلى «إخطبوط» مخيف للجميع ويمتلك ثماني أذرع، تُهلِك كل من يقف في وجه عملاق مانشستر!

1- الهجوم يبدأ من حارس المرمى

بيب وحده كان قادراً على مفاجأة الجميع باختياراته لحراسة المرمى في الموسم الجاري، وأحسن العبقري الاختيار بعد الدفع بالبرازيلي الشاب، إديرسون مورياس صاحب الـ24 عاماً، لأنه يعتبر أحد أفضل الحراس في العالم، من حيث القدرة على التعامل مع الكرة كلاعب في وسط الميدان وليس كحارس مرمى، ويجيد إديرسون في كل مباراة يخوضها مهما كان تشكيل خط الدفاع الذي يلعب أمامه، وهو ما يعطي ثقلاً وقوة كبيرة للخط الخلفي الذي يبدأ منه هجوم جوارديولا، ولا يعتمد الإسباني على حارسه في التصدي لتسديدات المنافسين فقط، بل إن دوره التكتيكي أساسي في اللعب بخط دفاعي متقدم للضغط على الخصوم، وبالتالي يتحول البرازيلي إلى مدافع أخير يجيد لعب الكرة مثل أي لاعب في خط الوسط المتأخر، وفي حالة اعتماد المنافسين على الهجوم العكسي المرتد تظهر سرعة مورياس وتحركه الأمامي الذكي لمنع ذلك التهديد، بجانب أهمية دور البرازيلي في صناعة الهجمات من الخلف إلى الأمام.

2- الحفاظ على الكرة مهما كان الثمن