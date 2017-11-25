«الزعيم» يستطلع «الهلال الآسيوي» من «مرصد» أوراوا

الرياض (الاتحاد)

يتطلع الهلال السعودي لإنهاء انتظار 17 ‬عاماً ‬لحصد ‬لقب ‬دوري ‬أبطال ‬آسيا، ‬وقطع ‬بطاقة ‬التأهل ‬إلى ‬كأس ‬العالم ‬للأندية ‬الذي ‬يقام ‬في ‬أبوظبي ‬الشهر ‬المقبل، ‬حينما ‬يواجه ‬أوراوا ‬ريد ‬دايموندز ‬الياباني، ‬في ‬لقاء ‬إياب ‬الدور ‬النهائي ‬اليوم ‬في ‬العاصمة ‬اليابانية ‬طوكيو.

وسيكون «الزعيم» بحاجة إلى تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة تزيد عن هدف لكل فريق من أجل حسم اللقب، حيث إن التعادل السلبي أو الخسارة تعني فقدانه اللقب لصالح الفريق القادم من شرق القارة.

وتمتلك الكرة السعودية في ذاكرتها عودة تاريخية لاتحاد جدة، الذي خسر أمام سيونجنام الكوري الجنوبي ذهاباً في جدة بنتيجة 3-1، ‬لكنه ‬رد ‬إياباً ‬بالفوز ‬بخماسية ‬نظيفة ‬ليرفع ‬اللقب، ‬وسط ‬محاولة ‬من ‬الهلال ‬السعودي ‬للقيام ‬بعودة ‬مماثلة، ‬بعدما ‬اكتفى ‬بالتعادل ‬على ‬ملعبه ‬ذهاباً.

ويدخل ممثل الكرة العربية هذه المباراة وهو يتحدى الظروف الصعبة، حيث لم ينجح بالفوز في لقاء الذهاب وسط جماهيره، وتلقى ضربة موجعة بتأكيد غياب نجمه البرازيلي إدواردو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.