بني ياس يقفز إلى قمة «الهواة» بثنائية أمام الذيد

فيصل النقبي (الفجيرة)

انتزع بني ياس صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه المهم على الذيد 2 - 1 في الشامخة مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 8 نقاط، وبفارق المواجهات عن الفجيرة الذي قفز إلى «الوصافة»، بعد أن تفوق دبا الحصن بهدفين، وفجر خورفكان أكبر مفاجآت الجولة، بانتصاره الكبير على الحمرية بثلاثية، ليفقد الأخير الصدارة.

في الشامخة، نجح «السماوي» في الاختبار الصعب أمام الذيد الذي شكل تهديداً قوياً لمرمى بني ياس على مدار الشوطين، حيث نجح صاحب الأرض من حسم النتيجة من خلال الشوط الأول، بتسجيل هدفين عن طريق صالح المنهالي في الدقيقتين 25 و36.

وعاد الذيد بقوة من خلال الشوط الثاني، وهدد مرمى الحارس محمد الحمادي، وحصل على ركلة جزاء، أحرز منها راشد ناجم هدف الذيد في الدقيقة 68، ونجح «السماوي» في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة الحكم التي أنهت اللقاء لمصلحة بني ياس ليتذوق طعم الصدارة مؤقتاً للمرة الأولى هذا الموسم.

وفي خورفكان، فشل الحمرية في تعزيز صدارته بخسارته القاسية 0 - 3 أمام خورفكان الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، وسيطر على الشوطين، وتراجع الحمرية إلى المركز الثالث، في انتظار ما تسفر عنه مباريات اليوم، خاصة لقاء اتحاد كلباء.