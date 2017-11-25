بني ياس يقفز إلى قمة «الهواة» بثنائية أمام الذيد

فيصل النقبي (الفجيرة)
انتزع بني ياس صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه المهم على الذيد 2 - 1 في الشامخة مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 8 نقاط، وبفارق المواجهات عن الفجيرة الذي قفز إلى «الوصافة»، بعد أن تفوق دبا الحصن بهدفين، وفجر خورفكان أكبر مفاجآت الجولة، بانتصاره الكبير على الحمرية بثلاثية، ليفقد الأخير الصدارة.
في الشامخة، نجح «السماوي» في الاختبار الصعب أمام الذيد الذي شكل تهديداً قوياً لمرمى بني ياس على مدار الشوطين، حيث نجح صاحب الأرض من حسم النتيجة من خلال الشوط الأول، بتسجيل هدفين عن طريق صالح المنهالي في الدقيقتين 25 و36.
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وفي خورفكان، فشل الحمرية في تعزيز صدارته بخسارته القاسية 0 - 3 أمام خورفكان الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، وسيطر على الشوطين، وتراجع الحمرية إلى المركز الثالث، في انتظار ما تسفر عنه مباريات اليوم، خاصة لقاء اتحاد كلباء.
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