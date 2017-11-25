الحصن يكتسح الحمرية بـ «الثمانية»

دبي (الاتحاد)

أمطر دبا الحصن المنتشي بلقب كأس الاتحاد شباك الحمرية بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن الأسبوع الرابع لدوري كرة الصالات، ورد شباب الأهلي دبي التحية إلى مليحة 3-2، وسجل أهداف دبا الحصن سهيل محمد، وعلي خميس، وعبدالله سيف «هاتريك»، وعبدالله الحوسني «هدفين» وعبدالله محمد سعيد، فيما أحرز ماجد عبدالله هدف الحمرية، وجاءت أهداف شباب الأهلي دبي، عن طريق راشد الراوي «هدفين» والبرازيلي ماتيوس، وكان مليحة تقدم بهدف السبق بتوقيع البرازيلي أليكس داسيلفا، وشهدت المباراة طرد مهند سيف وفهد سالم من مليحة الذي عانى كثيراً الإصابات.

ويظل الظفرة في الصدارة برصيد 12 نقطة، ودبا الحصن وصيفاً «8 نقاط»، واتحاد كلباء «7 نقاط» والنصر «6 نقاط» والبطائح «4 نقاط»، وقفز شباب الأهلي دبي من المركز الأخير إلى السادس، بعد أن حقق الفوز الأول في الدوري، وحصد أول 3 نقاط من المباراة التي قاده فيها ليون مدرب اللياقة البدنية، عقب استقالة عبدالله عبدالباسط، وخورفكان سابعاً وله 3 نقاط، ومليحة «نقطتان»، والحمرية الأخير من دون رصيد.

وأجرى منصور جميل، عميد لاعبي كرة الصالات، عملية جراحية في أحد مستشفيات دبي، بعد الإصابة في مباراة الظفرة ودبا الحصن بنهائي كأس الاتحاد، وحرص لاعبو وإداريو الظفرة بقيادة فيصل عبدالله مدير الفريق، والمحترف باسورا والمدرب روي جيماريتش، على مرافقة منصور والبقاء معه لفترة طويلة بالمستشفى، وتمنى جميع لاعبي أندية الدولة الشفاء العاجل له.