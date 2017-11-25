زاكيروني يطلب وديتين في معسكر ديسمبر

معتز الشامي (دبي)

يخطط الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الإيطالي زاكيروني، إلى إقامة معسكر «الأبيض» من 9 إلى 23 ديسمبر المقبل بمدينة العين، لوفرة الملاعب الكافية والهدوء، بما يسهم في أداء التدريبات بأريحية، كما حدث في التجمع السابق، مطلع نوفمبر الجاري، وخرج منها المنتخب فوائد كبيرة أبرزها التعرف على قدرات اللاعبين، ومنح الفرصة لأغلب الأسماء.

وطلب زاكيروني خوض تجربتين فقط، خلال تجمع ديسمبر، وليس ثلاثة لقاءات، رغبة في الحصول على وقت كاف، في التدريبات اليومية بما يسهل مهمة الجهاز، في تحفيظ اللاعبين «تكتيك» وطريقة اللعب 3-4-3.

وكلف زاكيروني أفراد الجهاز الفني بمتابعة جميع مباريات الدوري، خلال الفترة الحالية، على أن يتم عقد اجتماع بين الجهاز الفني بنهاية كل جولة، لتقديم التقييمات الخاصة باللاعبين الدوليين، واللاعبين المرشحين لدخول القائمة، وينتظر أن تشهد قائمة التجمع المقبل، ضم وجوه جديدة، بخلاف الأسماء التي تم استدعاؤها في التجمع الأخير، كما ينتظر ألا تقل الأسماء عن 30 لاعباً، مع استدعاء المصابين الذين لم يعودوا إلى كامل لياقتهم، وعلى رأسهم ماجد حسن، وإسماعيل الحمادي لاعبا شباب الأهلي دبي.

ولن يتوقف الأمر عن متابعة مباريات دوري الخليج العربي فقط، بل رصد مباريات عدة بدوري الدرجة الأولى، من أجل متابعة بعضها، حال تم اكتشاف موهبة تستحق الحصول على فرصة ودخول قائمة المنتخب وتجربتها في أي من التجمعات المقبلة، خاصة أن دوري الأولى يضم أندية لديها لاعبون مؤهلون للعب على المستوى الدوري، مثل بني ياس والفجيرة واتحاد كلباء.