«النواخذة» يوقف انتصارات «الزعيم» خارج قواعده!

فيصل النقبي (الفجيرة)

لم يمنع التعادل السلبي الأول، في تاريخ مواجهات دبا الفجيرة والعين في «المحترفين»، والرابع للفريقين، خلال مشوارها الحالي، «النواخذة» من تأكيد أفضليته على ملعب الفجيرة، والذي حصد خلاله 9 من أصل 10 نقاط للفريق، بالفوز في مباراتين، والتعادل في ثلاث أخرى، آخرها أمام العين 0-0، حيث كان الطرف الأفضل في المباراة، والأقرب إلى الفوز، قياساً بالفرص المهدرة على مدار الشوطين.

وأوقف «النواخذة» بفضل التعادل السلبي، سلسلة الانتصارات المتتالية لـ «الزعيم»، في مبارياته خارج قواعده، باستاد هزاع بن زايد، والتي حصد خلالها الفريق 12 نقطة من أصل 19 في رصيده الحالي، بالفوز أمام حتا 3-0، وعجمان 3-2، والإمارات 2-0، والوحدة 0-1، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها هجوم العين في التسجيل على مدار الجولات الثماني الماضية.

ظهر «النواخذة» على مسرح اللقاء أمام «الزعيم» بمستوى رائع، وقدم فاصلاً مهارياً، هو الأجمل هذا الموسم من الناحية الفنية رغم النتيجة السلبية التي آلت إليها مجريات اللقاء، ليهدر الفريق نقطتين كان أقرب إليهما من حبل الوريد!

وفي المقابل، غاب الوجه الحقيقي المعروف عن العين الذي أمتع جماهير الدوري قبل جماهيره في الجولات الماضية، وكاد أن يفقد توازنه وهيبته أمام «النواخذة»، عندما خاض أسوأ مبارياته، منذ بداية الموسم، وافتقر مدربه ولاعبوه للحلول التكتيكية المناسبة لمواجهة منافس بلغت به الجرأة لدرجة أن يهدد مرمى خالد عيسى بـ «وابل» من الهجمات على مدار الشوطين!