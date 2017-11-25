تيجالي يحتفل بالمباراة «المئوية» أمام «الملك»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خاض الأرجنتيني سباستيان تيجالي مهاجم الوحدة مباراته المئة أمام الشارقة مساء أمس الأول، واحتفل بهدفه الـ11 في مرمى «الملك»، وهو رقم قياسي، بهز شباك فريق واحد بالدوري في عصر الاحتراف، والهدف 94 في البطولة، وأصبح على مسافة 7 أهداف فقط من الغاني أسامواه جيان مهاجم العين والأهلي السابق، «101 هدف» والهداف التاريخي للأجانب.

وسجل تيجالي في 59 مباراة، زار خلالها شباك 17 فريقاً، ويبقى مرمى الشارقة هو المفضل له لأنه الأكثر استقبالاً.

يعد تيجالي صاحب بصمة واضحة مع «العنابي»، يكفي أنه فرض نفسه واحداً من الأساطير في النادي، إن لم يكن النجم الأول على صعيد الأجانب من حيث عدد الأهداف التي أحرزها، وهو لم يكمل موسمه الخامس مع «أصحاب السعادة»، ليكون الهداف التاريخي للنادي على الإطلاق، والأهداف لها نكهة خاصة، سواء بالقدم اليمنى أو اليسرى أو بالرأس.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني ثلث أهداف فريقه في الجولات التسع الماضية «7 من 21 هدفاً»، فضلاً عن دوره في صناعة الأهداف لزملائه، وقبل ذلك يعتبر أهم لاعب في المنظومة الدفاعية، والأكثر ارتكاباً للأخطاء في ملعب المنافس، عندما يفقد فريقه الكرة، كما يتراجع من مركز رأس حربة إلى الخطوط الخلفية، وله أدوار كبيرة في هذا الجانب، آخرها إبعاده تسديدة عيسى سانتو لاعب الشارقة من ركلة حرة، وتحويلها إلى ركنية، بعد أن كانت في طريقها إلى مرمى «العنابي» المتقدم بهدفين حينها.