100 مليون دولار في حقائب سيارات ألونسو وهاميلتون وفيتل!

محمد حامد (دبي)

هي واحدة من أكثر الرياضات غموضاً وتمرداً على الإعلام، حيث لا يمكن للإعلام اختراق عالم الفورمولا-1 بسهولة لتتبع أخبار النجوم، صحيح أن الصحافة الإسبانية ومن قبلها الإنجليزية تطارد كريستيانو رونالدو مثلاً، وصحيح أن صحافة الإنجليز تحسب على نجوم البريميرليج أنفاسهم ونظراتهم، إلا أن الأمور تبدو مختلفة كلياً في عالم الفورمولا-1، فقد تم ترتيب كل شيء بدقة متناهية، وتم إغلاق المنافذ كل أمام الإعلام، وحينما تتاح الفرصة للصحافة والإعلام للاقتراب من هذا العالم المثير الذي يسير فيه كل شيء بدقة بالغة التعقيد، فإن هذا الاقتراب يكون محسوباً وفقاً لما يريد «أهل الفورمولا-1» من سائقين ومديري فريق وغيرهم. الدخل المالي للنجوم هو الوجه الأكثر إثارة وجذباً للجماهير، لأنه ببساطة يعد أحد الجوانب الشخصية في حياة النجوم، وفي الوقت الذي تتضح كل الحقائق المالية عن نجوم كرة القدم مثلاً، فإن الأمور تبدو أكثر صعوبة في عالم الفورمولا-1، وعلى الرغم من ذلك فقد كشفت شبكة فوكس سبورتس في تقرير لها عن الدخل المالي لنجوم الفورمولا-1، وجاء في التقرير أن الدخل المالي قد يزيد على هذه الأرقام بكثير، إذا أخذنا في الاعتبار ما يتعلق بالجانب الإعلاني والدعائي والرعاة وغيرها.

ألونسو.. أسطورة الورق

يتصدر قائمة النجوم الأعلى راتباً الإسباني فرناندو ألونسو سائق مكلارين هوندا، والذي يحصل على 40 مليون دولار سنوياً، وعلى الرغم من أنه كان ثالثاً على سلم الرواتب في 2016 خلف كل من هاميلتون وفيتل، فقد ارتقى للمركز الأول دون منافس في 2017، والمفارقة أن ألونسو يحتل المركز الـ15 في الوقت الراهن في إجمالي سباقات الموسم الجاري، وهو تراجع يثير التساؤلات ليس فيما يتعلق بالوضع الحالي للسائق الشهير فحسب، بل فيما يخص مسيرته الاحترافية بالكامل.

ألونسو يعد واحداً من أكثر النجوم أصحاب الكاريزما الخاصة، التي تجعله أقرب ما يكون إلى نجوم كرة القدم أصحاب المهارات الكبيرة والإنجازات الصغيرة، ويبدو أن هذا التوصيف ينطبق على ألونسو الذي توج باللقب العالمي في مناسبتين فقط عامي 2005 و2006، وهو إنجاز جيد، ولكنه لا يتناسب مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها والشهرة العريضة التي تحيط به جماهيرياً وإعلامياً، سواء في إسبانيا أو خارجها، وفي تعليق مارك بريستلي عبر سكاي سبورتس عن مسيرة ألونسو، قال: لا شك أنه أحد أكثر السائقين موهبة، وبالنظر إلى حضوره الإعلامي والجماهيري، فهو أحد أساطير الفورمولا- 1، صحيح أنه توج باللقب العالمي في مناسبتين فقط، إلا أنه أهدر على نفسه التتويج على عرش الفورمولا- 1 أكثر من 10 مرات مثلاً، فقد اتخذ بعض القرارات غير الصائبة في مسيرته التي جعلته لا يفوز بعدد كبير من البطولات».