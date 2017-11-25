الأقوياء في تحدي «الخبيرة» للخيول المهجنة الأصيلة

محمد حسن (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه الثالث، ويعتبر الشوط الخامس لمسافة 2200 متر (تكافؤ) البالغة جائزته المالية 100 ألف درهم، هو الشوط الرئيسي على لقب سباق (الخبيرة) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك فيه نخبة من الخيول القوية، ويتصدر الترشيحات «ترايد آن ترو» (واتسون /‏ هتشكوت) و«آرمي بوليتن» (بن غدير /‏ ميرفي)، و«استاد» (واتسون /‏ كوسجريف).

ويشعل المنافسة كل من «ايمبولي» (واتسون /‏ دوبس)، و«مستهدف» (ماريا ريتشي /‏ دين أونيل)، و«سنو سيجوال» بقيادة كولم أودينهو و«هاندسمان» بقيادة كونور بيسلي، وكلاهما بإشراف أحمد بن حرمش.

وخصص الشوط الأول مسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة مشروطاً على لقب (بينونة)، البالغة جائزته 80 ألف درهم، ويشارك فيه 16 خيلاً، من أبرزها المهر «الغربي» (المحيربي /‏ بنتلي) وفي رصيده فوز واحد من مشاركة وحيدة على مضمار العين في الموسم الماضي.

وتعود للمنافسة المهرة «ايه اف ماكرة» (أورتيل /‏ فريزو) التي حققت نتائج جيدة في سباقاتها التي خاضتها الموسم الماضي.