الأقوياء في تحدي «الخبيرة» للخيول المهجنة الأصيلة

محمد حسن (أبوظبي)
ينظم نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم حفل سباقه الثالث، ويعتبر الشوط الخامس لمسافة 2200 متر (تكافؤ) البالغة جائزته المالية 100 ألف درهم، هو الشوط الرئيسي على لقب سباق (الخبيرة) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتشارك فيه نخبة من الخيول القوية، ويتصدر الترشيحات «ترايد آن ترو» (واتسون / هتشكوت) و«آرمي بوليتن» (بن غدير / ميرفي)، و«استاد» (واتسون / كوسجريف).
ويشعل المنافسة كل من «ايمبولي» (واتسون / دوبس)، و«مستهدف» (ماريا ريتشي / دين أونيل)، و«سنو سيجوال» بقيادة كولم أودينهو و«هاندسمان» بقيادة كونور بيسلي، وكلاهما بإشراف أحمد بن حرمش.
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وتعود للمنافسة المهرة «ايه اف ماكرة» (أورتيل / فريزو) التي حققت نتائج جيدة في سباقاتها التي خاضتها الموسم الماضي.
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