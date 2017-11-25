نوف الطابور تحرز المركز الأول وفق بنود بروتوكول بوذيب

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات اليوم الثاني والأخير لكأس العين لركوب القدرة والتحمل الذي نظمته القرية التابعة للنادي في إطار موسمها الجديد للقدرة 2017 - 2018 الذي تنظمه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية بتوجيهات ورعاية كريمة من سموه.

حضر الفعاليات الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، كما حضر الفعاليات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية، وسنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، وعبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير مركز سلطان بن زايد، وأحمد عادل عبد الرازق مستشار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لشؤون الفروسية.

وحرصاً من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على دعم المشاركين وتحفيزهم والتعرف إلى مقترحاتهم وآرائهم في السباقات، قام سموه في ساعة مبكرة من صباح أمس بجولة تفقدية في مرافق قرية بوذيب، التقى خلالها رؤساء اللجان الفنية والإدارية، واستمع إلى تقرير حول السباقات والموسم الجديد، ومدى الالتزام بتطبيق بروتوكول بوذيب لركوب القدرة والتحمل، وشملت جولة سموه منطقة الفحص والتحكيم وغرفة المراقبة والتحكم (التتبع الإلكتروني) للخيول والفرسان المشاركين في السباقات.

كما قام سموه بجولة تفقدية في مسارات السباق للاطمئنان على أبنائه المشاركين في السباقات التأهيلية لما يعلق سموه عليهم من آمال كبيرة في ولوجهم إلى المستويات الدولية وحصد الجوائز الدولية كي يواصلوا الحفاظ على التاريخ المشرف للإمارات في عالم الفروسية، والتقى سموه في ميادين السباق عدداً من الفرسان والفارسات، واطلع منهم على سير مشاركتهم، وتعرف إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من جانب الكادر الفني والإداري في بوذيب، والتقى سموه بطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية، ووجه بضرورة توفير كل الدعم والمساندة لممارسة رياضتهم والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.