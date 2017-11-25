هونج كونج (أ ف ب)

تحتفل هونج كونج بين أمس الأول الخميس، واليوم السبت بعيد «لوميير» (الأنوار)، الذي انطلق في مدينة ليون الفرنسية، وصار يحط رحاله في بلدان مختلفة في العالم.

شارك عدد من الفنانين المحليين والأجانب منذ أمس الأول الخميس، في إضاءة ما أمكن من المعالم الشهيرة للمدينة بأعمال فنيّة تبعث الروح في عاصمة المال والأعمال هذه.

وعلى مدى ثلاث ليال، تتزيّن المباني بلوحات ضوئية متحرّكة، في هذا المهرجان الذي يقام للمرة الأولى في هونج كونج.

وقال الفنان كيث لام، إن الاحتفال بهذا العيد الذي انطلق في فرنسا هو طريقة لتحسين المشهد الفنيّ الفقير في هونج كونج، حيث إن الشوارع والمساحات العامة مكتظة ما يصعب عرض الأعمال الفنية الضوئية.

وعبّر عدد من المارّة عن سعادتهم بهذه الأعمال الفنية الضوئية، معتبرين أنها تشكّل جرعة هواء في هذه المدينة المكتظّة بالمباني والأبراج.

وانطلق عيد الأنوار في ليون الفرنسية مستلهماً من احتفال تقليدي يعود إلى قرون عدة، ثم انتقلت فكرته إلى مدن أخرى في العالم.