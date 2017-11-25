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افتتح مصنع «حبشان 5» لمعالجة الغاز بمنطقة الظفرة بتكلفة 24 مليار درهم

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على توفير إمدادات كافية من الطاقة لدعم جهود التنمية المستدامة
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تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

منطقة الظفرة (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توفير إمدادات كافية من الطاقة لدعم جهود التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة على جميع الصعد والمجالات.

وأشاد سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة للمحافظة على مكانة الدولة كمورد رئيس للنفط والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات في العالم.

وقال سموه «إن الدعم المتواصل الذي تحظى به مشاريع «أدنوك» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعكس اهتمام القيادة بضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتعزيز النمو الاقتصادي».

جاء ذلك لدى افتتاح سموه أمس مصنع «حبشان 5» لمعالجة الغاز في مجمع حبشان بمنطقة الظفرة بتكلفة بلغت نحو 24 مليار درهم.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وكوادرها الإماراتية المتميزة التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع المهم، مؤكداً دعمه استراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتي تشمل العمل على ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، تسهم في تحقيق أهداف الدولة على المدى البعيد. ... المزيد
     
 

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