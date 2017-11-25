حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تحرص على توفير إمدادات كافية من الطاقة لدعم جهود التنمية المستدامة

منطقة الظفرة (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توفير إمدادات كافية من الطاقة لدعم جهود التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة على جميع الصعد والمجالات.

وأشاد سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة للمحافظة على مكانة الدولة كمورد رئيس للنفط والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات في العالم.

وقال سموه «إن الدعم المتواصل الذي تحظى به مشاريع «أدنوك» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعكس اهتمام القيادة بضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتعزيز النمو الاقتصادي».

جاء ذلك لدى افتتاح سموه أمس مصنع «حبشان 5» لمعالجة الغاز في مجمع حبشان بمنطقة الظفرة بتكلفة بلغت نحو 24 مليار درهم.