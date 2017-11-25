الإمارات تشارك في «أغادير الدولي للفن المعاصر»

محمد نجيم ( الرباط)

تشارك الإمارات ودول عربية أخرى في معرض أغادير الدولي للفن المعاصر، والذي سيعرف مشاركة فنانين من عدد من الدول العربية والأوروبية، وتنظمه جمعية التبادل الفني الدولي للفن المعاصر من 14 إلى 18 من ديسمبر المقبل. وفي تصريح لـ«الاتحاد» كشفت مديرة المهرجان الفنانة التشكيلية المغربية نجاة الباز أن مشاركة الإمارات مؤكدة في هذا المهرجان، إضافة إلى أسماء تشكيلية من بلدان عربية وأوروبية، مضيفة أن الهدف من هذه التظاهرة العالمية هو تبادل الخبرات والثقافات، مع الحرص على تنظيم ورشات فنية وندوات فكرية.

كما سيكون هذا المعرض مُنفتِحاً على غير التشكيليين، حيث تمت دعوة مطربي وممثلين ونقاد تشكيليين من المغرب وخارجه ومخرجين سينمائيين سيكونون ضيوف شرف.

وسينظم المعرض الدولي للفن المعاصر بقاعة العروض بالغرفة التجارية في مدينة أغادير، وسيتضمن مجموعة من الأنشطة تخص كل أنواع الفنون: تشكيل، نحت، تصوير فوتوغرافي، فن الخط العربي، المجسمات.. وسيشارك في هذا العرس الفني فنانون من كل دول العالم، سينخرطون في تأطير أنشطة ثقافية متنوعة، نذكر منها إقامة ورش فني لتبادل الخبرات بين الفنانين، رسم جداريات، إضافة إلى تنظيم ندوات فكرية تشكيلية وثقافية بمشاركة نخبة من كبار النقاد والمثقفين والباحثين في المجال الفكري والتشكيلي.