إيمان اليوسف: فيلم «غافة» يجسد القيمة الأنثوية للمرأة في المكان

إبراهيم الملا (الشارقة)
تستدعي كتابة السيناريو شروطاً وميزات خاصة، تجعلها أشبه بمعمار بصري قابل للتحول لاحقاً إلى شريط مرئي يتحكّم به المخرج، ويعيد من خلاله بناء النص المكتوب للشاشة، وصياغة أحداثه وشخصياته وحبكته الأصلية، في فضاء تفاعلي وتجسيدي، وبما لا يتجاوز حدود وأطر هذا النص.
القاصة والروائية إيمان اليوسف أحد الأسماء الجديدة في المشهد السينمائي المحلي، والتي أفصحت عن رغبتها وحماستها في خوض مغامرة الكتابة للسينما، رغم صعوباتها وإشكالاتها، خصوصاً مع ندرة المتصدين لهذه الكتابة النوعية في الإمارات والخليج عموماً، وذلك بعد تقديمها لسيناريو فيلم «غافة» للمخرجة عائشة الزعابي المشاركة بعملها الروائي القصير في مسابقة المهر الإماراتي بمهرجان دبي السينمائي الدولي خلال الفترة من 6 وحتى 13 ديسمبر المقبل.
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وعن الفكرة الأساسية التي انطلقت منها لصياغة سيناريو فيلم «غافة»، أشارت اليوسف إلى أن فكرة الفيلم مبنية على تصوير هواجس المرأة في الإمارات والتي لم يسبق التطرق لها في الأعمال الدرامية والسينمائية، مضيفة أنها قدمت في الفيلم ــ الذي صيغ أساساً ليكون فيلماً روائياً طويلاً ــ حكاية ثلاث نساء من أجيال مختلفة، ضمن ثلاثة مسارات قصصية منفصلة، تدور أحداثها في يوم واحد، وترتبط بمعنى ضمني خفي أشبه باللغز، ولا يتم اكتشافه إلا في نهاية الفيلم.
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ونوهت اليوسف إلى أن الفيلم تم تصويره في إمارة رأس الخيمة، وهو من بطولة الفنانات موزة المزروعي وآلاء شاكر وريم التميمي، مشيدة بالتعاون الإيجابي الذي لمسته من الطاقم الأدائي والفني للفيلم، وللعدة الفنية القارئة لتفاصيل وحيثيات النص، والخبرة التراكمية التي تتمتع بها المخرجة عائشة الزعابي بعد تنفيذها لعدة أعمال سينمائية حازت على جوائز وإشادات نقدية في المهرجانات السينمائية، وتحديداً في مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي وصفته بالمختبر الإبداعي الذي يثير حراكاً ثقافياً، أكثر من كونه مجرد منصة لعرض الأفلام. &rlm