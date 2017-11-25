أسعار النفط ترتفع والخام الأميركي عند أعلى مستوى خلال عامين

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في أكثر من عامين، مع تراجع الإمدادات في أسواق أميركا الشمالية بفعل إغلاق جزئي لخط أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة.

وبلغ الخام الأميركي الخفيف 58.91 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع لم يسجله منذ يونيو 2015 قبل أن يتراجع ليجري تداوله مرتفعاً بمقدار 83 سنتاً خلال اليوم عند 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول ضعيفاً أمس، نظراً لعطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 23 سنتا. وقال تاماس فارجا الخبير لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس، إن إغلاق خط أنابيب كيستون بعد حدوث تسرب يدعم الخام الأميركي.

وتسبب التسرب الذي وقع في 16 نوفمبر في تقلص تدفقات الخام منه، والتي كان من المعتاد أن تصل إلى 590 ألف برميل يوميا، إلى المصافي الأميركية، ما تسبب في تقلص المخزونات في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما حسبما قال تجار.