اليورو عند أعلى مستوى في 6 أسابيع بفضل التفاؤل بشأن توقعات النمو

لندن (رويترز)

سجل اليورو أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار أمس في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن متانة تعافي اقتصاد منطقة اليورو بعد بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 0.7% منذ يوم الاثنين لتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الدولار في أفضل موجة أداء جيد منذ يوليو.

وكان اليورو بدأ الأسبوع على انخفاض متأثراً بالضبابية السياسية في ألمانيا بعد فشل مباحثات تشكيل ائتلاف لكنه تعافى بسرعة مع تركيز المستثمرين على توقعات النمو القوية في أوروبا ومع تراجع الدولار على نطاق واسع.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسات النقدية، والذي نشر أمس الأول، أن صناع السياسات وافقوا على نطاق واسع على تمديد برنامج التيسير الكمي وإن كان بوتيرة أقل.

غير أن قرار الإبقاء على مشتريات الأصول مفتوحة دار حوله فيما يبدو جدل أكثر حدة.