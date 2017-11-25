«المالية»: ضريبة القيمة المضافة في موعدها ولا تأجيل للتطبيق

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة مطلع يناير 2018 من دون تأجيل.

وقال الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» إن المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المضافة والصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017 نص في المادة 85 على بدء العمل به اعتبارا من 1 يناير 2018 ولا يوجد مجال للتأجيل.

وكان عدد من المسؤولين في قطاعات الأعمال بالدولة، طالبوا بتأجيل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة لفترة 6 أشهر، معتبرين أن عدداً من الشركات والبنوك وقطاعات الأعمال لا تزال غير جاهزة لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون على فرض ضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد.

ويتوجب على الأعمال التسجيل قبل الأول من يناير المقبل، إذا كانت ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، وحدد الباب التاسع من المرسوم بقانون المخالفات والعقوبات التي ستطبق على المخالفين في شأن الإجراءات الضريبية، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتقييم الغرامات الإدارية للشخص وإبلاغه بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار. وذلك في حالات عدة، وهي عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وعدم قيامه بإبلاغ الهيئة عن تطبيق الضريبة على أساس الهامش وفقاً لأحكام القانون، وعدم التقييد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في المنطقة المحددة، أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى، وعدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد، وعدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل، وعدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا.