%307 معدل نمو الهجمات السيبرانية الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

بلغ معدل نمو الهجمات السيبرانية الإلكترونية حول العالم نحو 307%، فيما يبلغ الإنفاق العالمي لحماية المعلومات إلى 117.4 مليار دولار بحلول 2019، وناهز معدل الإنفاق على الأمن السيبراني ما بين 2017- 2021 تريليون دولار، حسب خبراء شاركوا في مؤتمر أمن المعلومات «فيرتشوبورت» الذي اختتمت فعالياته مؤخر بالرياض بحضور 400 متخصص.

وأشار الرئيس التنفيذي ل «فيرتشوبورت» المهندس سامر عمر - الجهة المنظمة للمؤتمر- في كلمته إلى خطورة تصاعد الهجمات والاختراقات الإلكترونية في فضاء «إنترنت الأشياء»، والتي باتت تهدد المصالح والمنافع الاقتصادية للدول بشكل ما مقلق، وطالب بالمزيد من الاستثمارات في الإجراءات الاحترازية المتقدمة لمواجهة تهديدات «الأمن السيبراني»، والنظر لها وفق منظور أمني وطني.

العديد من الشركات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة التهديدات الإلكترونية وأمن المعلومات، التي حضرت للمؤتمر، شددت على أهمية الارتقاء بالتدابير الاستباقية الفعّالة التي من شأنها استدراك خطر الأمن السيبراني بصورة منهجية ومؤسسية، وعبر إدارة كوادر مؤهلة بشكل احترافي.

وذكر رئيس الباحثين الأمني في هواوي تكنولوجيز بالولايات المتحدة الأميركية آندي بردي، في ورقته التي حملت عنوان «التهديدات في عالم إنترنت الأشياء»، بأن 80% من الأجهزة تستخدم كلمات مرور بسيطة، و70% من الاتصالات غير مشفرة، وأجهزة إنترنت الأشياء مثل السيارات يمكن تعرضها للخطر مستقبلاً، وقال بردي:» بحلول 2020 يتوفر أكثر من 50 مليار جهاز سيدعم إنترنت الأشياء، والتي بدورها ستوفر إيرادات بقيمة 7 تريليونات دولار».