«موتورولا» تزود هاتفيها «موتو زد» بأحدث التقنيات

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «موتورولا موبيليتي» التابعة لـ «لينوفو»، أحدث هاتفين من سلسلة هواتف Moto Z2 في الإمارات العربية المتحدة، وزودتهما بأحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية.

يقدم الجيل الثاني من هواتف Moto Z2 Play ميزات مهمة بالنسبة للمستخدم، إلى جانب تصميم أنحف وأخف وزناً وأسرع أداءً، في حين لا يزال يقدم تجارب تحويلية فريدة مع إضافات Moto Mods. مع مزيج قوي من الأسلوب والقوة، يأتي هاتف Moto Z2 Play بتصميم خارجي معدني بالكامل، وشاشة عالية الوضوح التام سوبر أمولد بقياس 5,5 بوصة تقدم دقة عالية.

ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة، كما زوّد الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد 2,2 غيغاهرتز ليقدم الهاتف أداءً قوياً على مدار اليوم.

وبفضل تقنيتي التركيز التلقائي ذي البيكسل المزدوج والتركيز التلقائي الليزري في هاتف Moto Z2 Play، سيكون بإمكان المستخدمين التقاط صور أكثر إشراقاً ووضوحاً حتى في ظروف الإضاءة الخافتة. ومع الكاميرا الأمامية التي تصل دقتها إلى 5 ميغابيكسل وميزة ضوء الفلاش المزدوج لتصحيح اللون، أصبحت صورة السيلفي رائعة سواءً ليلاً أو نهاراً.