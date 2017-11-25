«إن ديجيتك» تطلق حلول خدمات الطباعة

دبي (الاتحاد)

أطلقت منصة Dubaiprint.com التابعة لشركة «إن ديجيتك» مجموعة من المزايا المحسّنة التي من شأنها مساعدة العملاء من الشركات والأفراد في المنطقة وخارجها على إعداد مشاريع طباعة عالية الدقة وطلبها عبر الإنترنت من أي مكان في العالم.

وتعد منصة Dubaiprint.com أول موقع متكامل متخصص بحلول الطباعة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط والمزود بمنصة فريدة تلبي احتياجات جميع المستخدمين من عملاء الأعمال المباشرة بين الشركات والأعمال المباشرة بين الشركات والمستهلكين.

وتتيح مجموعة المزايا المحسّنة الجديدة الحلول الأكثر مرونة للطباعة عبر الإنترنت، والتي يمكن تخصيصها وتعديلها بحسب احتياجات العميل على نحو يوفر أعلى مستويات الكفاءة والقيمة، وذلك مع تسريع وتبسيط الإجراءات بشكل كبير.

وقال يغيك بيكيريان، المدير التنفيذي لـDubaiprint.com : «تقدّم منصتنا حلولاً رائدة للطباعة عبر الإنترنت مع إتاحة إمكانية تعديلها وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجات العملاء على اختلاف أنواعهم وطلباتهم، ما يضمن تفرّد خدمتها في المنطقة؛ حيث تضمن منصتنا دقّة فائقة مع الالتزام بالمواعيد النهائية لترتقي بخدمات الطباعة عبر الإنترنت إلى مستويات جديدة كلياً».