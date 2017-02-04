طفرة في العلاقات الروسية - الصربية

ميشا شافيتش ومايكل وينفري*

على امتداد القرن العشرين، تصادمت المصالح الروسية والغربية، فوق مسرح منطقة شرق أوروبا. وفي الآونة الأخيرة، استمدت المعتقدات المتشددة التي أشعلت حروب يوغسلافيا من قبل حياة جديدة من النظام العالمي الجديد. فبعد أن قلل دونالد ترامب من قيمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأرسل إشارات تصالحية مع الكرملين، اكتسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيداً من الجرأة. ومن ثم تعهد بوتين بتعزيز التعاون الدفاعي مع صربيا حليفته التقليدية في شرق أوروبا، وتبرع بست طائرات مقاتلة مستعملة من طراز ميج-29 لجيشها. وعرض أيضاً على الدولة الانضمام إلى اتفاق تجارة غير متوافق مع خطة صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

والسياسيون في صريبا التي يديرها زعماء كانوا ذات يوم من حلفاء الزعيم الراحل المتشدد سلوبودان ميلوسيفيتش أصبحوا أكثر جرأة أيضاً. فقد أعلن رئيس وزراء البلاد أن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن قد تفيد الصرب الذين يعتقد كثيرون منهم أن بلادهم تخلفت منذ أن طرد قصف ناتو قوات ميلوسيفيتش من كوسوفو المجاورة عام 1999. وكانت روسيا قد عارضت العمل العسكري للناتو ولم تعترف، مثل صربيا، باستقلال كوسوفو. ويعتقد كونستانتين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة الأعلى من البرلمان الروسي والمعاون السابق ليفيجيني بريماكوف رئيس الوزراء الروسي أثناء الصراع في كوسوفو أن «البلقان كانت دوماً مرجلاً يغلي بالمخاطر، وفي هذا الصدد لا يختلف الوضع كثيراً عن الوضع قبل 20 أو 50 أو 100 سنة». ويرى كوساتشوف أن التغيرات في أوروبا وأميركا تؤثر على الوضع في البلقان «الذي مازال بعيداً عن الحسم».

وقبل أقل من أسبوع من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير، تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا حين حاولت حكومة بلجراد إرسال قطار مزين برموز قومية عبر الحدود. لكن رئيس الوزراء «الكسندر فوسيتش» منع القطار من الذهاب، قائلاً إنه علم بشأن إرسال قوات كوسوفية لمهاجمته. لكن الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش هدد بإرسال قوات صربية للدفاع عن بني جلدتهم من الصربيين. وهدد ميلوراد دوديك الذي يرأس الجانب الذي غالبيته صرب في اتحاد البوسنة والهرسك المؤلف من ثلاث قوميات بأن يدعو الصرب إلى الانفصال إذا حاول المسلمون، وهم أكبر مجموعة عرقية في البلاد، السعي إلى مركزية للسلطة بشكل أكبر.

وأشاد «دوديك» بانتصار ترامب باعتباره فرصة لإنهاء التدخل في البوسنة من الولايات المتحدة التي ضخت المساعدات ونشرت قوات في البلاد للحفاظ على الاستقرار. وأثار تطور الحوادث انتباه المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. ففي 24 يناير، دعت «فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع بين الزعيمين الصربي والكوسوفي. وأعلن «فوسيتش» للصحفيين الأسبوع الماضي أنه يأمل أن تدور المحادثات على نحو يؤدي إلى الحفاظ على السلام. ويرى إدوارد كوكان مبعوث الأمم المتحدة السابق الخاص إلى البلقان بين عامي 1999 و2000 أنه على الرغم من اتفاق الجانبين على حل مشكلاتهم سلمياً، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ خطوات أخرى لتهدئة الموقف. ويؤكد «كوكان» أن الاتحاد الأوروبي إذا لم يفعل هذا، فقد تخرج الأمور عن السيطرة «ونحن رأينا ما يحدث حين يتم تجاهل البلقان».

وفي صريبا لا يتحدث إلا قلة من الناس عن العودة إلى العنف غير أنهم يتحدثون عن الصعوبات الاقتصادية والمخاطر التي يواجهونها. وعلى الرغم من أن مبادئ العولمة والتعددية الثقافية قد دفعت إلى انتعاش اقتصادي في أوروبا الشيوعية السابقة، لكن مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لم تؤد إلى النتيجة نفسها في صربيا. ومستويات المعيشة في صريبا لم تبلغ إلا 36% من متوسط نظيرها في الاتحاد الأوروبي مقارنة بنحو نسبة 50% في المئة في بلغاريا، أفقر أعضاء التكتل. ومتوسط الراتب الشهري يبلغ 400 دولار، بينما تبلغ نسبة البطالة 14%.

وتقترب صربيا من انتخابات رئاسية، وقد يستخدم منافسون محتملون، من بينهم «نيكوليتش»، الذي يشغل المنصب حالياً و«فويسلاف سيسيلي» زعيم «الحزب الراديكالي»، فكرة تنازع الولاء بين الشرق والغرب في الحملة الانتخابية. ويحتل «سيسيلي»، وهو من أنصار ترامب المركز الثالث حالياً في استطلاعات الرأي. ويريد «سيسلي» أن تستعيد صربيا السيطرة على كوسوفو، وأن يعزز علاقاته مع روسيا، ويقضي على خطة «فوسيتش» لإعداد البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020.

*صحفيان أميركيان

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»