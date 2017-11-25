مؤشرات الأسواق تختبر مستويات مقاومة جديدة

دبي (الاتحاد)

استمر أداء الأسواق المالية المحلية ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد تراجع المؤشرات بشكل عنيف، منذ مطلع تداولات الشهر الحالي، صوب مستويات دنيا جديدة، مصحوباً بتحسن ملحوظ في أحجام وقيم التداول، حيث نجح مؤشر دبي المالي في الاحتفاظ بمستويات تداول ثابتة، ولكن من دون التعرض لمستويات المقاومة القريبة، مما يفاقم مخاطر تداوله في المستويات الحالية، بينما تراجع مؤشر أبوظبي ليسجل سعراً أدنى جديداً للعام الحالي عند 4267، وما زال مرشحاً لتبنى المزيد من موجات التراجع على المدى المتوسط أو القصير، استهدافاً لمستويات دعم جديدة ولو على سبيل الاختبار.

وقال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا: «إن مؤشر دبي نجح في التداول ببعض الثبات في المستويات الحالية، ولكنه ما زال عرضة لمعاودة التراجع من جديد، استهدافاً لمستويات دعم جديدة، قد يصل مداها مستوى الدعم الأول عند 3280، ما لم ينجح في تجاوز مستوى المقاومة الأول موضوع تقلص المخاطر عند 3570، وهو احتمال ضعيف التحقق في التوقيت الحالي»، مطالباً بضرورة الحذر والتحوط من دون التسرع في فتح صفقات شراء جديدة بالصفقات عالية المخاطر في التوقيت الحالي.

أما مؤشر سوق أبوظبي، فقد تراجع ليسجل سعراً أدنى جديداً للعام الحالي خلال تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى الدعم الرئيس 4267 قبل أن يرتد قليلاً في نهاية تداولات الأسبوع، غير أن ارتداده حتى الآن غير ذي قيمة، وعليه الشروع في التعرض لمناطق المقاومة القريبة على سبيل تقليص المخاطر، علماً بأن المؤشر ما زال يتداول حتى الآن في اتجاه صعودي ناجح على خرائط اتجاهه للمدى الطويل و المتوسط.

وبالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي كان أداؤه ضعيفاً للغاية خلال تداولات الأسبوع الأخير، إذ تداول في مساحة تداول ضيقة، مما ينذر باستئناف موجات التراجع من جديد ولو بشكل غير مباشر، استهدافاً لمستويات دعم جديدة، خلال تداولات الشهر الحالي، قد يصل مداها مستويات الدعم حول منطقة الدعم الشرعية عند 6500، مع الإشارة إلى أن المؤشر السعودي أصبح الآن يتداول في مستويات عالية المخاطر برغم تدنى مساحات تداوله في المنطقة الحالية.

وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي استمر في التراجع مسجلاً لسعر أدنى جديد عند مستوى 7702، مما ساعده في الارتداد قليلاً، في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، غير أن ارتداده غير ذي قيمة، فما زالت خرائط اتجاه المؤشر للمدى المتوسط تشير إلى عزم المؤشر على استهداف مستوى الدعم الرئيس عند 7489 على المدى المتوسط، هذا المستوى من الدعم، والذي يعبر استهدافه عن تقلص مخاطر تداول المؤشر القطري والتحول للارتداد صعوداً بشكل حقيقي ولو على سبيل التصحيح، بعد تراجع عنيف من مستوى 11095 إلى مستوى 7702، هذا التراجع الذي تجاوزت نسبته 32 %، خلال تداولات العام الحالي.

وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي تراجع بشكل مباشر خلال تداولات الأسبوع الماضي صوب مستوى الدعم الرئيس عند 13700 على سبيل التصحيح، قبل أن يرتد صعوداً من جديد، ليغلق فوق حاجز المقاومة النفسي عند 14000، في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، غير أن تراجعه الأخير لم يخرج عن حيز التداول العادي، ولم يشكل حتى الآن خطراً جسيماً على استئناف موجات الصعود، استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة، قد يستهدف بها مستويات المقاومة حول حاجز المقاومة النفسي عند 15000 على المدى المتوسط، وبناءً عليه لا ينبغي التشاؤم، ومازال من المتوقع المزيد من الانتعاش للسوق المصرية ولو بشكل غير مباشر.