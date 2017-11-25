الأطروحات الجديدة والأسعار الجاذبة تثير شهية مستثمري الأسهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

دعمت الطروحات الجديدة ومستويات أسعار الأسهم الجاذبة للشراء مؤشرات الأسواق المالية المحلية الأسبوع الماضي، ما رفع حالة الزخم والتفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين، بالتزامن مع عمليات شراء مكثفة قادتها المؤسسات استهدفت أسهم قطاعي البنوك والعقار.

وقال محللون ووسطاء ماليون: إن حالة من الزخم تعيشها أسواق الأسهم المحلية تزامنت مع بدء طرح وحدة «إعمار للتطوير» والإعلان عن اكتتاب «أدنوك للتوزيع» وظهور محفزات جديدة قادتها أنباء عن اندماجات جديدة بقطاع البنوك، بعد الكشف عن إندماج منتظر بين بنكي «الشارقة» و«الاستثمار» لخلق كيان مصرفي بإجمالي أصول تفوق 50 مليار درهم، مؤكدين أن هذه المحفزات أثارت شهية المستثمرين والدخول مجدداً للشراء والاستفادة من مستويات الأسعار المغرية التي وصلت إليها الأسهم خصوصاً «القيادية».

وأوضح هؤلاء أن الأسهم المحلية وخصوصاً «القيادية» منها وصلت إلى مستويات متدنية، ما يجعلها أكثر إغراء لمستثمري الأسواق المالية مقارنة بالفرص المتاحة بأسواق المنطقة، منوهاً في هذا الصدد إلى سهمي «إعمار» «ودبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، وسهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدين أن نتائج تلك الشركات تشير إلى أن تراجع أسعار الأسهم ليس له ما يبرره، فهي شركات مسجلة لأرباح جيدة، فضلاً عن إعلانها عن توزيعات مجزية للمساهمين.

وأرجع الخبراء تراجع تلك الأسهم القيادية إلى عمليات تسييل قامت بها المؤسسات والمحافظ المالية، بهدف تبديل المراكز المالية على أسهم جديدة أو الدخول بالشراء على الاكتتابات الجديدة بهدف خلق فرص استثمارية واعدة، مؤكدين أن قطار الإدراجات الجديدة الذي بدأ يتحرك بقوة في دبي بدأ من إعمار للتطوير، ويقترب من سوق أبوظبي المالي بطرح أدنوك للتوزيع عاملاً كبيراً مرتقباً في جذب سيولة ضخمة للأسواق بعد إدراج تلك الأسهم بالأسواق.