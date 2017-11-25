2500 عارض في معرض الصين للحياة المنزلية 2017

دبي (الاتحاد)

يعود معرض الصين للحياة المنزلية 2017 إلى دبي بمشاركة 2500 عارض والمقرر عقده في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، تشهد نسخة العام الجاري نمواً بنسبة 40% في مشاركة العارضين. وسيتم عرض أكثر من 100 ألف منتج تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والأجهزة والإضاءة والأثاث والإلكترونيات المنزلية.

وتحرز الصين تقدماً قوياً في بناء العلاقات التجارية مع المنطقة، ويتضح ذلك عبر العلاقات المتزايدة التي تطورت معها على مر السنين. ووفقاً للبنك الدولي، بلغت صادرات الصين إلى منطقة الشرق الأوسط أكثر من 123 مليار دولار في العام 2016.وتوفر منصات مثل معرض الصين للحياة المنزلية ميزة إضافية تتمثل في إقامة روابط تجارية أقوى، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من أفضل المنتجات المستوردة على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض ما يزيد على 15 زائراً هذا العام.

وتعزيزاً لمستوى الخدمات قامت الشركة المنظمة «إم إي أورينت الدولية للمعارض» بتطوير سبل التواصل عبر منصات لعقد الاجتماعات المباشرة بين العارضين والزوار لترتيبات ما قبل العرض، والتي من شأنها المساعدة في تعظيم وقت الزوار مع الموردين المختارين.

وقال بينو بيللاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في إم إي أورينت الدولية للمعارض: «نواصل في النسخة الثامنة من المعرض ضمان تقديم المزيج المثالي من الفرص التجارية للعارضين والزوار، وبينما نولي اهتماماً وتركيزاً قوياً علي جودة المنتجات والابتكار، فإننا نسعى جاهدين لتمهيد الطريق لتفاعلات تجارية أكثر سهولة، وباعتبارنا أكبر مصدر للمنتجات الصينية في المنطقة ونستفيد من دبي كمركز أعمال متطور، فإننا واثقون من أن نتائج الأعمال سوف تتناسب مع متطلبات الاستيراد المتزايدة لمجموعة كبيرة جداً من المنتجات الصينية في المنطقة». ويأتي معرض الحياة المنزلية مدعوماً من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية، ويعد بتقديم أفضل المنتجات متميزة الجودة خلال الأيام الثلاثة لفعاليات الحدث.