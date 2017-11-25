«كهرباء دبي» تنظم ورشة عمل حول الاستدامة

دبي (الاتحاد)

‬نظمت هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬ورشة ‬عمل، ‬بالتعاون ‬مع ‬وزارة ‬التغير ‬المناخي ‬والبيئة، ‬حول ‬الاستدامة ‬وتغير ‬المناخ ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬لمنتسبي ‬الدورة ‬الثالثة ‬من ‬برنامج ‬سفراء ‬الكربون، ‬الذي ‬أطلقته ‬الهيئة ‬بدعم ‬من ‬برنامج ‬الأمم ‬المتحدة ‬الإنمائي، ‬وبالتعاون ‬مع ‬مركز ‬دبي ‬المتميز ‬لضبط ‬الكربون.

تضمنت الورشة عرضاً تقديمياً قدمته محاضرة متخصصة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وشمل عدداً من القضايا المناخية والبيئية، من بينها مفاوضات الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس للمناخ التي تم التوصل إليها عقب المفاوضات المكثفة التي شهدتها الدورة الـ 21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (‏COP21) ‬التي ‬عقدت ‬في ‬باريس ‬خلال ‬شهر ‬ديسمبر ‬2015، ‬إضافة ‬إلى ‬مشاركة ‬الدولة ‬في ‬الدورة ‬الـ ‬22 ‬من ‬مؤتمر ‬الأطراف ‬في ‬مراكش (‬COP22)‬.