«باب القصر» يحقق نسبة إشغال عالية خلال عام 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فندق باب القصر، أحدث وجهات السياحة ذات الخمس نجوم في العاصمة أبوظبي، عن تحقيق نسبة إشغال عالية خلال عام 2017.

وأرجع تامر رفعت، مدير إدارة التسويق في فندق باب القصر ارتفاع معدلات الإشغال بالفندق إلى الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات العالمية المهمة التي أُقيمت في العاصمة على مدار العام.

وقال في بيان أمس، إن الفندق شهد معدلات قياسية طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر وتوقع مواصلة الإشغال الكبير لغاية شهر فبراير من العام المقبل.

وقال إن الفعاليات التي تشرف عليها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحقق عوائد كبيرة للقطاع الفندقي بوجه عام، وأضاف: «يسعدنا تحقيق هذه الزيادة المميزة في إشغال الغرف والمرافق بالفندق خلال عام 2017 والذي يعكس أداء فريق العمل وتفانيهم في العمل بالإضافة إلى الخدمة الراقية التي تقدمها مرافق الفندق الترفيهية ومطاعمه ومقاهيه الفاخرة». واستكمل: «لقد تمكنا من مضاعفة معدلات الإشغال في عام واحد فقط بفضل التزام فريق عملنا على تقديم أفضل الخدمات والضيافة لتحقيق نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة. وشهدنا في عام 2017 ازدهاراً مميزاً في الضيافة على مستوى الشرق الأوسط».وختم تصريحه قائلاً، «يسعى الفندق لاستقطاب السياح الدوليين والإقليميين في الربع الأخير من العام الجاري، خاصة بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي الذي يعد الأهم في العالم العربي وترقب الجميع لافتتاح متحف زايد الوطني وغوغنهايم أبوظبي في المستقبل».