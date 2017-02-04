الإصابة تجبر وودز على الانسحاب

مراد المصري (دبي)

أوقفت منافسات الجولة الثانية بسبب الرياح والأحوال الجوية التي شهدتها الدولة أمس، على أن تستأنف اليوم في «بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و650 ألف دولار أميركي «9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي».

وتأجل تحديد هوية الحاصلين على المقاعد الـ70 المتأهلين للأدوار الحاسمة للبطولة، لمعرفة من سيكمل المشوار بحثا عن اللقب والتتويج بكأس «الدلة» الشهير، والحصول على الجائزة المالية للبطل التي تبلغ 441.660 دولار أميركي (مليون و633 ألف درهم).

وتصدر خبر انسحاب الأسطورة الأميركي تايجر وودز، من منافسات البطولة، المشهد ظهر أمس، بعدما اكتفى بخوض الجولة الأولى التي سجل فيها 77 ضربة، فيما اعتذر عن إكمال الجولة الثانية بسبب معاناته من الإصابة التي حرمته عن إكمال المنافسات، بعدما نصحه الأطباء بالخلود للراحة لإكمال بقية مشاركاته في البطولات المقبلة لاحقاً.

وقدم مارك ستاينبرج، وكيل أعمال تايجر وودز، اعتذاره للجماهير ووسائل الإعلام، موضحا أن وودز عانى من إصابة مفاجئة في الليل بعد ختام الجولة الأولى، وقال: الألم جاء بشكل مفاجئ عقب وجبة العشاء، لم يشعر اللاعب بأي أمر خلال أدائه الجولة الأولى، وكان يستعد للعودة للجولة الثانية، لكنه شعر بالألم خلال الليل الذي باغته.

وتابع: اللاعب يتحرك بشكل اعتيادي لكنه غير قادر على تحريك ظهره بصورة دائرية كاملة، وهو ما جعله يتقدم بالاعتذار من الجميع لعدم إكمال البطولة التي شعر بالفخر للعودة والمشاركة فيها.

وفي أبرز نتائج الجولة الثانية، كسب اللاعب الإسباني رافا كابريرا-بيلو، المصنف رقم 25 عالمياً، وبطل نسخة 2012، تحدي الرياح القوية التي هبت بعد الأجواء الماطرة ليلة أمس الأول، ودخل بقوة ليحقق 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ويصبح مجموعه الكلي 5 ضربات تحت المعدل.

كما تألق الألماني مارتن كايمر، بطل «السباق إلى دبي» عام 2010، وسجل 3 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه 4 ضربات تحت المعدل في ختام الجولة الثانية، مع تطلع اللاعب الألماني لتحقيق لقبه الأول في دبي، بعدما حصد لقب بطولة أبوظبي في ثلاث مناسبات مختلفة.