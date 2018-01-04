1.4 مليار درهم استثمارات قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة 27 مشروعاً لتطوير البنية التحتية للماء والكهرباء، يجري العمل على تنفيذها من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها خلال عام 2017، نحو مليار و456 مليون درهم، بواقع 713 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع لشركة العين للتوزيع، و359 مليون درهم تكلفة 8 مشاريع تقوم بتنفيذها شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، و384.5 مليون درهم، تكلفة 11 مشروعاً يجري العمل على تنفيذها من قبل شركة أبوظبي للتوزيع.

تعمل شركة أبوظبي للتوزيع على تنفيذ مجموعة من مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للسنوات (2016-2020) الرامية إلى تحقيق كفاءة واستدامة خدمات توفير الماء والكهرباء لكل شرائح المستهلكين، بما تواكب هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل، وتنبع أهمية هذه المشاريع من توجهات الشركة الرامية إلى بناء شبكة توزيع مياه وكهرباء ذكية ومستدامة تلبي الطلب وتحث على تعزيز ثقافة الترشيد، إلى جانب إعداد مخططات النمو لشبكة توزيع تدعم التطور العمراني والاقتصادي لأبوظبي.

وقال عبدالله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي: تتولى الهيئة ومجموعة شركاتها مسؤولية تقديم خدمات الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي وجزء من احتياجات المناطق الشمالية، وتنفيذ سياسة الحكومة تجاه القطاع، والعمل على تطويره والمحافظة على موارده، وخلق فرص العمل لأبناء الدولة، وتدريب قادة المستقبل، ووضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع العملاقة لتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء.

وأضاف: تمكنت الهيئة من قيادة الجهود التنموية والخدمية إلى مستوى يواكب أكثر الممارسات العالمية تميزاً في هذا المجال، ليحتل القطاع مرتبة ثاني أكبر قطاع في الإمارة بعد قطاع النفط، حيث تضاعفت القدرة الإنتاجية لإمارة أبوظبي من الماء الكهرباء من 3.537 ميجاواط يومياً، و258 مليون جالون مياه يومياً عام 2000، لتبلغ 16.922 ميجاواط كهرباء يومياً، و960 مليون جالون مياه يومياً.