تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل «الطفل عبيدة»

دبي (الاتحاد)

صرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أنه قد تم أمس تنفيذ حُكم الإعدام بعد المصادقة عليه بحق المحكوم عليه نضال عيسى عبدالله، (أردني - 50 عاماً)، الذي أُدين بتهمة القتل العمد المُقترن بجريمتي الخطف واللواط بالإكراه، وذلك بناءً على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية مع إتمام مراحل التقاضي كافة الخاصة بتلك القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة لقيام المحكوم عليه بخطف الطفل عبيدة إبراهيم صدقي عبدالهادي البالغ من العمر ثماني سنوات من أمام ورشة والده في إمارة الشارقة، ومن ثم تعاطيه المشروبات الكحولية، ومواقعة المجني عليه بالإكراه ثم قتله بخنقه بوساطة قطعة من القماش.

بعد تنفيذ القصاص بحق قاتل ابنه

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