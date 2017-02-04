«الرماية» ينتظم في معسكره الداخلي

دبي (الاتحاد)

انتظم منتخب الرماية في معسكره الداخلي بالعين من الاثنين الماضي، استعداداً لخوض تحدي النسخة الثانية لكأس العالم تستضيفها العين من 20 إلى 28 فبراير الجاري، والتي تشتمل على 14 مسابقة متنوعة بين البندقية والمسدس الهوائي والسكتون.

ويتكون منتخب الرماية الذي يشارك في هذا الحدث العالمي المهم من عبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، عبيد الدهماني، سيف النعيمي، وعبد الله الأحبابي.

وأكد عبد الله سلطان العرياني بطلنا الأولمبي ونجم منتخب الرماية الذي حقق 3 ميداليات فضية في «ريو»، «أن المعسكر الداخلي يسير وفق النهج المرسوم حتى يحقق جميع الأهداف التي قام من أجلها، والذي يستمر حتى 18 فبراير».

ووصف العرياني «المونديال» بالتحدي الجديد، مشيراً إلى أن منتخب الرماية يتطلع من أجل ترك بصمة جديدة في «مونديال العين»، وأن رياضة ذوي الإعاقة تشهد تطوراً كبيراً في جميع الألعاب، خصوصاً على صعيد الرماية التي قطعنا فيها شوطاً كبيراً، ونتطلع للمزيد من الإنجازات في المنافسات المقبلة.

وتابع: «فرسان الإرادة جاهزون دائماً لخوض التحدي وتحقيق إنجازات جديدة، ونعد بالمزيد من الميداليات الملونة التي ستضاف إلى سجل رياضة المعاقين».

وقال: «أتمنى التوفيق لزملائي بمنتخب الرماية، ونتوقع منهم تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية».