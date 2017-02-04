«دبي للمعاقين» يدشن أكبر ملعب لذوي الإعاقة في العالم

أسامة أحمد (دبي)

يدشن نادي دبي للمعاقين في مارس المقبل أكبر ستاد لذوي الإعاقة في العالم، وهو ملعب صديق للبيئة، حيث يسابق النادي الزمن لافتتاح الصرح الحيوي الكبير في الموعد المحدد.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للمعاقين، أن الملعب يجسد مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس الرياضي «مجتمعي مكان آمن للجميع»، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحول العام 2020.

وأشار إلى أن الملعب الجديد مخصص لجميع الإعاقات ودون حواجز، ويطبق خلاله شعار «مجتمعي مكان آمن للجميع».

وقال: «الاستاد يحتوي صالة لكبار الشخصيات وغرفاً لتبديل الملابس وغرفاً للعلاج الطبيعي، ومكاتب وصالات جمانيزوم ومصاعد لذوي الإعاقة وصالة مكيفة».