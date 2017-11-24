محمد بن زايد: الإمارات حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع الأصدقاء

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في أبوظبي فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة.

ورحب سموه بالرئيس الرواندي والوفد المرافق له وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رواندا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وبشكل خاص في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وفرص تنمية هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع الرئيس الرواندي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص وفق نهجها الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع الأصدقاء وتنويعها لتشمل كافة المجالات، مشيراً سموه إلى نمو وتطور مسار علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب فخامة الرئيس بول كاجامي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً اهتمام بلاده وسعيها إلى إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة.

كما تم خلال اللقاء تناول عدد من التطورات والمستجدات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للرئيس الرواندي.