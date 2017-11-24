نيباليون يشكون ابتلاع الدوحة رواتبهم

كاتمندو (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «كاتاماندو بوست» النيبالية، إن عددا كبيرا من العمال النيباليين في قطر لم يتلقوا أجورهم منذ شهور، والمئات منهم قرروا العودة إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة بعد أن أضناهم الانتظار لاستلام رواتبهم رغم معاناتهم الشديدة لتوفير حاجاتهم الأساسية من المأكل والملبس في ظل ظروف جوية صعبة.

وتابعت الصحيفة أن في هذا الشهر وحده، أجبر 36 عاملا نيباليا من العمال المهاجرين في شركة «ميركوري مينا» على مغادرة الدوحة دون راتب، ودفعوا ثمن تذكرة العودة من جيوبهم، وكلهم اقترضوا أموالا من أصدقائهم النيباليين هناك أو تلقوا أموالا من عائلاتهم في نيبال لشراء تذاكر العودة.

وقال صوم باهادور، وهو أحد العمال الذين عادوا إلى بلادهم الأسبوع الماضي، إن الشركة التي كان يعمل بها لم تدفع المرتب منذ شهر أبريل، وهي شركة هندسية تعمل في ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخبرت الشركة العمال أنها ستعمل على تسوية أوضاعهم لكنها لم تفعل. وأضاف أن أكثر من 300 عامل نيبالي لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر، لكنهم لم يستطيعوا تحمل الوضع بعد أن استمر لعدة اشهر، وبدأوا في العودة إلى نيبال».