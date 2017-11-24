بورصة قطر تتراجع 0.72%

الدوحة (وكالات، مواقع إخبارية)

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.72% متدنيًا إلى النقطة 7742.46، ليفقد 55.93 نقطة. وسجلت 4 قطاعات في السوق خسائر سوقية نحو 2.4 مليار ريال، وبلغت القيمة السوقية للشركات بنهاية التداولات 418.06 مليار دينار، بتراجع 0.57% عن قيمتها بالجلسة السابقة عند 420.46 مليار ريال لتفقد 2.4 مليار ريال. وتراجع قطاع البنوك 1.07%، لهبوط 6 أسهم على رأسها الخليجي بـ 3.48%، وتجاهل القطاع تصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 9.98%. وهبط العقارات 0.06%، بضغط رئيسي لانخفاض سهم بروة وحيدًا بـ 0.54%. فيما تصدر البضائع القطاعات المرتفعة بـ 1.52%، لنمو 5 أسهم على رأسها الرعاية بـ 8.37%. وزاد الصناعة 0.11%، مدعوماً بصعود عدة أسهم تصدرها مسيعيد بنسبة 6.73%.

إلى ذلك، قال مصرف قطر المركزي إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات المستثمرين الأجانب من العملة بسعر الصرف الرسمي. وأضاف في بيان «العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات»، مؤكداً على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف المركزي. وأضاف «مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية متطلبات المستثمرين».